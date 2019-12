1932 – 1992 : 60 ans de progrès Audi malgré une histoire mouvementée

Retour en 1992 lorsqu’Audi célébrait ses 60 ans depuis la création d’Auto Union et l’apparition des quatre anneaux. Cet anniversaire permet de se rendre compte de l’évolution de la marque aux quatre anneaux en terme de technologie tout en préservant sa longue tradition de constructeur automobile innovant.

Audi a initié le 29 juin 1932 la création d’Auto Union AG, née de la fusion des trois constructeurs automobiles saxons Audi, DKW, Horch et du département automobile de Wanderer. Chaque anneau représentait l’une des quatre marques automobiles saxonnes. Les quatre anneaux, apparus en 1932, sont aujourd’hui toujours le logo de la marque Audi. La Société AUDI AG d’Ingolstadt s’inscrit dans la tradition de ces quatre entreprises automobiles.

Au début des années trente, la fusion des usines automobiles saxonnes, dont certaines furent fondées il y a plus d’un siècle, était devenue une nécessité. En effet, la situation économique mondiale d’alors et le recul des ventes qu’elle avait entraîné mettait en cause la viabilité économique des entreprises très affaiblies.

La fusion de ces entreprises donnait pour la première fois naissance en Allemagne à un groupe automobile disposant d’une vaste gamme de modèles couvrant l’ensemble des catégories. Elle allait de la motocyclette bon marché à la voiture de luxe en passant par la voiture populaire et l’automobile de classe moyenne.

L’Audi Front, le premier modèle commercialisé par Auto Union en 1933, constitue un exemple marquant des nouvelles possibilités ouvertes par l’association des entreprises. En effet, ce modèle intégrait des composants de chacune des marques : la traction avant provenait de DKW, le moteur était fourni par Wanderer et la carrosserie était signée Horch.

Grâce au redressement économique et à sa vaste gamme de modèles, la marque aux quatre anneaux connût un essor rapide. A la fin des années 1930, Auto Union était devenue le second constructeur automobile allemand.

Les succès sportifs des Flèches d’Argent Auto Union contribuèrent de façon importante à la croissance rapide d’Auto Union et à la grande popularité de la marque. Les voitures racées dont la calandre ornée des quatre anneaux abritait un moteur V16 s’illustrèrent par de nombreuses victoires nationales et internationales sur les circuits du monde entier.

Après la seconde guerre mondiale, les installations d’Auto Union en Saxe furent en grande partie démontées et transférées en U.R.S.S. au titre des réparations de guerre.

La direction d’Auto Union à Chemnitz – via Dr. Richard Bruhn et Cari Hahn – réussit à redémarrer la production automobile dans les anciennes casemates militaires d’Ingolstadt. La production du fourgon DKW F 89 L et de la motocyclette à moteur deux temps DKW RT 125 W fut lancée en 1949 à Ingolstadt. Au cours de la première année, la production atteignit 504 fourgons et 500 motocyclettes.

Étant donné qu’il était impossible d’augmenter la capacité de production du site d’Ingolstadt, la direction de l’entreprise se mit à la recherche de locaux appropriés et les trouva à Düsseldorf. Les 1000 premières voitures DKW du type « Meisterklasse » quittèrent en 1950 l’usine de la métropole rhénane.

La couverture insuffisante des besoins en capitaux et la gamme réduite de modèles entraînèrent des difficultés économiques qui donnèrent lieu en 1958 à une prise de participation majoritaire de Daimler-Benz dans le capital d’Auto Union. Malgré les nouveaux rapports de propriété au sein de l’entreprise, il n’y eut pas de changement notable dans la gamme de modèles qui resta jusqu’au milieu des années 1960 marquées par deux principes de conception : la traction avant et le moteur deux temps. Cette orientation avait des causes historiques car après la guerre, on avait commencé à produire à Ingolstadt les modèles DKW, conformes aux attentes du marché : des voitures économiques.

Auto Union cessa la production des deux-roues en 1958. En 1961, l’unité de production de Düsseldorf fut abandonnée et l’ensemble de la production automobile transférée à Ingolstadt, dans l’usine moderne qui venait d’y être construite.

Les problèmes rencontrés par le moteur deux temps entraînèrent des difficultés économiques et incitèrent en 1964 DaimIer-Benz à vendre l’entreprise d’Ingolstadt à Volkswagen AG. Un an plus tard, le 13 août 1965, la « première Audi » sortait des chaînes de montage de l’usine d’Ingolstadt. La reprise du nom du modèle annonçait une réorganisation technique, car la voiture était désormais munie d’un moteur quatre temps : l' »Auto Union Audi », surnomée « Audi 72 » en référence à sa puissance.

Les années 1968 et 1972 constituent deux dates importantes dans l’histoire récente de l’entreprise d’Ingolstadt puisqu’elles correspondent à la présentation de l’Audi 100 et de l’Audi 80. Ces deux modèles à traction avant munis d’un moteur quatre cylindres à essence de conception moderne furent la base d’une gestion réussie et dynamique de la gamme de modèles.

En 1969, Volkswagen racheta le constructeur automobile NSU en proie à des difficultés économiques. Il y eut fusion avec Auto Union et création d’une nouvelle société : « Audi NSU Auto Union AG ».

L’intégration au groupe Volkswagen fut accompagnée d’un changement de stratégie, à savoir le positionnement des modèles de l’entreprise d’Ingolstadt dans un segment de marché supérieur, techniquement plus raffinés. C’est aussi pour cette raison que l’Audi 100 fut munie en 1977 du nouveau moteur cinq cylindres à essence, une nouveauté de l’époque qui se distinguait par sa souplesse et sa robustesse. L’évolution moderne de ce moteur figure encore aujourd’hui dans la gamme de modèles Audi Sport : RS 3 et TT RS.

L’Audi quattro (aussi appelée Ur-quattro) marqua en 1980 le début d’une offensive sur le plan technique qui, avec des variantes, a été adoptée par l’ensemble de l’industrie automobile : la transmission intégrale permanente pour les voitures particulières rapides.

La supériorité technique du concept convaincant de la transmission intégrale quattro fut confirmée par de nombreuses victoires dans des rallyes dans le monde entier. Audi remporta en 1982 le championnat du monde des constructeurs, en 1983 le championnat du monde des pilotes et en 1984 les deux championnats.

En 1982, l’entreprise introduisit un autre perfectionnement révolutionnaire. Afin de réduire de façon significative la consommation de carburant, le coefficient aérodynamique (Cx) de la nouvelle Audi 100 fut ramenée à 0,30, un record pour une voiture de cette catégorie. L’Audi 100 est ainsi devenue le pionnier mondial en matière d’aérodynamique automobile.

Pour promouvoir l’identification du produit et de la marque, la société « Audi NSU Auto Union AG » fut rebaptisée le 1er janvier 1985 en « AUDI AG ». Deux filiales appartenant à l’AUDI AG furent créées pour perpétuer la tradition des marques Auto Union et NSU : « Auto Union GmbH » et la « NSU GmbH ».

Au cours des dernières années, Audi a poursuivi avec constance l’objectif consistant à consolider et à augmenter son avance technologique par des produits innovateurs. Audi fut le premier constructeur automobile à introduire en 1985 la carrosserie entièrement galvanisée dans la production en grande série et à faire profiter sa clientèle des avantages de cette innovation. L’entreprise accorde sur tous les modèles Audi une garantie de 10 ans contre la corrosion perforante de la carrosserie. Audi est aussi le premier constructeur automobile allemand à équiper des voitures particulières du moteur diesel à injection directe extrêmement sobre. L’Audi 100 TDI et son moteur cinq cylindres 2,5 litres ont été présentés en 1989.

Le système de sécurité procon-ten, mis au point par les ingénieurs d’Audi et présenté pour la première fois en 1986 sur l’Audi 80, constitue une amélioration décisive de la sécurité des occupants du véhicule. En cas de collision frontale violente, ce système extrêmement simple tire le volant hors de la zone d’impact de la tête du conducteur et tend les ceintures de sécurité avant.

Audi dispose aujourd’hui d’une gamme de modèles particulièrement jeune et séduisante qui est adaptée en permanence aux exigences du marché. La grande popularité des modèles Audi à l’esthétique réussie auprès de la clientèle se reflète dans les résultats de l’entreprise. Le Dr Ferdinand Piëch, l’ancien Président du Directoire d’Audi, annonçait pour 1992 une production record depuis la création de l’entreprise. 490 000 voitures sont sorties en 1992 des deux usines modernes d’Ingolstadt et de Neckarsulm. Audi produisait à Neckarsulm les Audi 100 berline et Avant ainsi que l’Audi V8, à Ingolstadt l’Audi 80, l’Audi Coupé et l’Audi Cabriolet.

En 1949, l’usine d’Ingolstadt employait 306 personnes et réalisait un chiffre d’affaires de 13,8 millions de marks. En 1991, les quelque 38 000 employés de la marque aux quatre anneaux (26 800 à Ingolstadt et 11 300 à Neckarsulm) ont réalisé un chiffre d’affaires de presque 15 milliards de marks.

Les quatre anneaux d’Audi, qui fêtèrent le 29 juin 1992 leurs 60 ans d’existence, ont une bonne réputation dans le monde entier. Ils sont devenus le symbole de l’automobile à la technique innovatrice. Plus de 27 ans plus tard, Audi continue de perpétuer son slogan « Vorsprung durch Technik » (l’avancée par la technologie) en innovant constamment.

Photos : Audi