Porsche renforce son alliance d’équilibrage de valeur dans le cadre d’une initiative intersectorielle

En ce qui concerne Porsche, réussite économique et responsabilité sociale vont de pair. Avec cette attitude, l’entreprise joue délibérément un rôle de pionnier encore et encore – dans le domaine de la durabilité.

Avec le groupe Volkswagen, Porsche est désormais le premier constructeur automobile à devenir un membre essentiel de l’alliance Value Balancing Alliance e.V. récemment créée, basé à Francfort. Cette alliance interprofessionnelle a pour objectif de développer une norme qui crée de la visibilité en termes de valeur écologique, humaine, sociale et financière apportée par les entreprises ainsi que d’évaluer les conséquences pour la société et l’écosystème.

« Porsche a toujours été attachée à une croissance créatrice de valeur et durable. La responsabilité sociale est quelque chose que nous assumons de manière proactive », a déclaré Oliver Blume, président du directoire de Porsche AG. « La durabilité est un pilier clé de notre philosophie d’entreprise. Grâce à la Fondation Ferry Porsche, nous encourageons l’interaction sociale. Notre Taycan purement électrique a fait de nous des pionniers dans le domaine de la mobilité durable. Avec l’alliance des valeurs, nous visons à fournir aux décideurs un outil pour créer et protéger des valeurs durables. »

En moins de trois ans, Value Balancing Alliance e.V. a l’intention de développer un modèle d’évaluation de la création de valeur multidimensionnelle, de tester ce modèle dans la pratique, puis de développer ses obligations de publication et de reporting en conséquence. La nouvelle méthodologie vise à développer des indicateurs standardisés et donc comparables. Cela devrait rendre transparente la valeur réelle apportée par les entreprises à la société.

« Le but de cette approche holistique de la production d’entreprise est de permettre d’identifier et de comprendre l’impact social positif et négatif », explique Christian Heller, PDG de Value Balancing Alliance e.V.

L’alliance des valeurs est soutenue par l’OCDE ainsi que par les cabinets d’audit Deloitte, EY, KPMG et PwC, entre autres. Les membres fondateurs de l’organisation à but non lucratif sont BASF, Bosch, Deutsche Bank, LafargeHolcim, Novartis, Philip Morris International, SAP et SK.

Photo : Porsche