ABT Sportsline dévoile son Audi SQ7 de 510 ch à carrosserie large

L’Audi SQ7 TDI fraîchement restylée à droit à une nouvelle robe via le préparateur bavarois ABT Sportsline afin de la rendre encore plus sportive et agressive, associée à une préparation moteur de 510 ch et un abaissement de sa suspension pneumatique.

Le SQ7 TDI est motorisé par un V8 diesel dont sa puissance passe de 435 ch (320 kW) à 510 ch (375 kW) et son couple de 900 Nm à 970 Nm grâce à l’ajout du calculateur ABT Engine Control (AEC).

Ce gain de performances est associé à une suspension pneumatique sportive et à une direction progressive améliorant la maniabilité et le comportement du véhicule en usage sportif, notamment dans les courbes.

De plus, l’ABT Sound Control est disponible pour les modèles avec système de son actif monté en usine, afin de créer un son plus prononcé.

Si vous souhaitez que votre Audi SQ7 TDI préparée par ABT soit immédiatement reconnaissable, vous pouvez pré-commander le kit carrosserie aérodynamique large Widebody qui est actuellement en développement.

Enfin, des jantes ABT assorties de 22 pouces sont déjà disponibles en trois variantes différentes : Sport GR en noir brillant ou noir mat, HR Aero en noir fumé et HR-F en argent ombré.

Photos : ABT Sportsline