Lamborghini Christmas Drive 2019 : voyage avec l’Aventador SVJ, l’Huracán EVO et l’Urus

À partir du siège historique d’Automobili Lamborghini à Sant’Agata Bolognese, le Lamborghini Christmas Drive 2019 s’est dirigé vers la destination de Brunico et le Plan de Corones, avec la gamme complète de modèles Lamborghini en convoi : l’Aventador SVJ, l’Huracán Evo et le super SUV Urus.

Le voyage expérientiel à bord de dix Lamborghini s’est déroulé le long des routes de montagne difficiles et pittoresques de la région de l’Alto Adige jusqu’au sommet du Plan de Corones, à 2 275 mètres d’altitude. Au milieu des paysages enneigés des Dolomites, une Lamborghini Huracán EVO domine la scène.

L’expédition a exploré des entités en Italie qui croient et investissent massivement dans la durabilité environnementale : du siège de Sant’Agata, neutre en CO2 depuis 2015, à l’Alto Adige, l’une des régions les plus vertueuses d’Italie en matière de respect de l’environnement.

Le convoi a ensuite découvert les délices culinaires du restaurant AlpiNN au sommet du Plan de Corones, dont la cuisine s’inspire de la philosophie verte et du concept «Cook the Mountain» promu par le chef étoilé Michelin Norbert Niederkofler.

Le voyage conclut une année 2019 extraordinaire et importante : les ventes, le chiffre d’affaires et la rentabilité ont atteint des niveaux sans précédent dans l’histoire de la marque de supercars italiennes. En 2019, plus de 8 000 voitures ont été livrées dans le monde, contre 5 750 unités vendues en 2018. Cette croissance a été rendue possible grâce à l’Urus, avec plus de 70% de nouveaux clients.

Lamborghini est également un leader incontesté dans le paysage des médias sociaux du monde automobile : au cours de la même période, les adeptes d’Instagram sont passés de quelques millions à 24,3 millions, et la société peut désormais s’enorgueillir d’une base de fans de plus de 38 millions d’adeptes dans le monde. Des étapes importantes ont également été franchies dans le sport automobile : Lamborghini est le seul constructeur automobile au monde à avoir remporté, en 2018 et 2019, la double victoire aux 24 Heures de Daytona et aux 12 Heures de Sebring.

Photos : Lamborghini