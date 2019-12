Trois prix du design décernés au stand Bugatti

Depuis plus de 110 ans, Bugatti est synonyme d’exception pour ses véhicules, sa technique et son design. Mais Bugatti s’est également fait particulièrement remarqué au salon international de l’automobile 2019 de Genève, au cours duquel le constructeur de luxe français a remporté trois prestigieux prix du design. Le stand a pour l’occasion été aménagé de façon minimaliste, afin de laisser suffisamment de place aux nouveautés.

Dans le cadre de l’Automotive Brand Contest, concours de design international dédié aux constructeurs automobiles, le « Rat für Formgebung » (Conseil allemand du design) a désigné Bugatti « Winner » de la catégorie « Architecture and Events ».

Pour l’Iconic Awards, également remis par le « Rat für Formgebung », c’est la subtile synergie de différentes disciplines qui a été mise à l’honneur, parmi lesquelles projets de construction exceptionnels, design produit et habitacle innovant ainsi que communication convaincante dans le contexte architectural. Le jury a à cet égard décerné à Bugatti le titre de « Winner » dans la catégorie « Event/Exhibition ».

Autre distinction venue récompenser la tendance unique conçue par Bugatti en matière de design au salon de Genève : le German Design Award, accompagné du titre de « Winner » dans la catégorie « Excellent Architecture – Fair and Exhibition ».

Explication du jury : « Le langage architectural minimaliste aux tons neutres et aux proportions élégantes, soulignées simplement par des lignes épurées et lumineuses, met parfaitement en lumière le design des véhicules raffinés qui sont exposés. »

La Voiture Noire parfaitement intégrée au salon

« L’un des temps forts du salon automobile de Genève a sans aucun doute été « La Voiture Noire » de Bugatti, le nouveau modèle Gran Turismo le plus élégant et le plus précieux au monde. Notre stand a été complètement repensé autour de ce véhicule d’exception. Sur les 532 mètres carrés du stand, nous avons pour la première fois pu présenter trois véhicules, parmi lesquels deux nouveautés mondiales. Nous sommes donc ravis que ce jury de renom ait récompensé nos efforts et le concept que nous avons mis en place », explique Stephan Winkelmann, PDG de Bugatti. « Tous mes remerciements vont également à l’équipe Bugatti pour ses idées et tous les efforts de mise en œuvre fournis cette année au salon de Genève. »

Avec « La Voiture Noire », la marque Bugatti démontre une nouvelle fois qu’elle développe les hypercars les plus raffinées et les plus racées au monde. Cette deux-portes à l’apparence sculpturale exceptionnelle brille par son élégance grâce à son revêtement carbone noir intense. Outre « La Voiture Noire », pièce unique pour les amateurs de Bugatti, l’entreprise alsacienne a également choisi de présenter la Chiron Sport « 110 ans Bugatti2 ». C’est avec l’édition limitée de cette hypercar que Bugatti a inauguré l’année de son 110e anniversaire. Ce modèle anniversaire est une réinterprétation claire du symbole le plus connu de France : le drapeau tricolore, dont les couleurs bleu, blanc et rouge habillent différents éléments de la carrosserie et de l’habitacle. La Bugatti Divo1 était le troisième véhicule mis à l’honneur sur le stand Bugatti, l’un des 40 exemplaires produits pour cette hypercar en édition limitée, choisie pour son aérodynamique optimisée au niveau de l’accélération transversale et qui offre un plaisir de conduite exceptionnel.

« En 2019, nous avons fêté un anniversaire tout particulier. Avec ces deux modèles, nous rendons hommage à la longue tradition de l’entreprise et nous inclinons devant notre patrie française », explique le PDG de Bugatti Stephan Winkelmann.

Le stand prendra à nouveau d’autres allures l’année prochaine, mais une chose reste absolument identique : les amateurs de Bugatti peuvent d’ores et déjà se réjouir d’une grande nouveauté à venir, qui sera présentée dans un décor luxueux.

Photos : Bugatti