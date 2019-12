Audi A8 L Security de 2011 – La première déclinaison blindée de l’Audi A8

En 2011, Audi a commercialisé un nouveau modèle exclusif, conçu pour certains clients exigeants et soucieux de leur sécurité : l’A8 L Security. L’Audi A8 à empattement long en version blindée satisfait aux directives les plus strictes s’appliquant à des véhicules civils. En plus de son blindage épais, elle offre tout un arsenal sécuritaire spécifique. Au lancement sur le marché, la grande berline était motorisée par le fameux W12 afin de compenser le surpoids du blindage. Ce dernier a été accompagné par un autre moteur V8 en 2012. Ces deux moteurs allient parfaitement puissance sereine et grande efficacité.

La carrosserie

L’Audi A8 L Security est une grande berline de luxe représentative longue de 5,27 mètres. Elle ne se distingue guère de la version de série du point de vue optique. Les phares LED sont équipés de diodes électroluminescentes pour toutes les fonctions et confèrent à la voiture des traits très expressifs. Sur l’A8 L Security W12, ils faisaient partie de l’équipement de série.

Audi a tenu compte de la version blindée dès le stade de développement de l’ossature de la gamme A8 : il en découle un concept global intégré bien supérieur aux solutions de seconde monte que l’on trouve habituellement sur le marché. Tous les composants importants ont été analysés pour déterminer leurs propriétés de déformation; l’A8 L Security affiche de ce fait un excellent comportement en cas de collision, qui tient compte également des autres véhicules et personnes impliqués dans l’accident.

Les éléments spécifiques de la berline blindée étaient fabriqués dans une petite manufacture isolée – un hall doté de portes sécurisées où les téléphones portables étaient strictement interdits. Une carrosserie de série légèrement modifiée, fabriquée en aluminium selon le principe Audi Space Frame (ASF) à Neckarsulm, servait de base à ce véhicule. Des collaborateurs formés en conséquence montaient les équipements sécuritaires en quelque 450 heures de travail – sans faire aucun compromis au niveau de la qualité. Ensuite, le véhicule retournait à l’usine pour le montage final.

L’A8 L Security était ainsi certifiée officiellement par l’institut balistique allemand de Munich, répondant aux exigences des niveaux de protection VR 7 aux termes de la directive BRV 2009. L’abréviation BRV signifie Bullet Resistant Vehicles, soit véhicules pare-balles. La résistance aux explosions a été contrôlée selon la directive ERV 2010 (Explosion Resistant Vehicles). Le niveau de protection VR 7 comprend les exigences les plus rigoureuses dans le domaine des berlines blindées civiles. La tôle et le vitrage de l’habitacle doivent résister à des tirs avec des munitions à noyau dur telles qu’utilisées par l’OTAN. Dans certaines parties du véhicule, le blindage de l’Audi A8 L Security satisfait même aux critères des niveaux 9 et 10.

Dans la cellule de la berline blindée, élément auto-portant intégré dans la carrosserie, les matériaux sont extrêmement durs et résistants – acier blindé formé à chaud, aramide, céramique, aluminium (alliage spécial) et verre multicouche. Aux transitions, les différents matériaux de protection se superposent pour offrir la plus grande sécurité possible dans l’habitacle. Le blindage de l’habitacle représente un poids supplémentaire d’environ 720 kg.

Les protections latérales en aluminium intègrent des profils en acier massifs qui améliorent la protection contre les armes explosives – un domaine dans lequel les exigences sont devenues beaucoup plus strictes au cours des dernières années. Le bas de caisse blindé, composé d’un alliage d’aluminium innovant, a le même objectif. L’Audi A8 L Security résiste à une attaque par grenade militaire à main. Même une charge explosive définie par le programme de contrôle ne met pas en danger la vie des occupants, comme l’ont montré les valeurs mesurées dans le cadre d’essais effectués avec des mannequins.

Les vitres des portières, le pare-brise et la lunette arrière sont en verre spécial recouvert à l’intérieur d’une couche de polycarbonate pour protéger les occupants d’éventuels éclats. Sur demande, les vitres latérales peuvent être équipées de lève-glaces électromécaniques qui permettent d’abaisser presque complètement les vitres. Ce vitrage blindé représente un poids supplémentaire de 300 kg. Des dispositifs d’aide à la fermeture, pesant conjointement 360 kg de plus, sont installés en série sur les portes. Un butoir maintient la porte dans la position souhaitée.

Un module particulièrement important dans l’A8 L Security est la boîte de communication qui se trouve dans le coffre. Elle abrite, outre les calculateurs pour le véhicule et la communication, les éléments optionnels qui accroissent la protection des occupants, de même que la batterie supplémentaire. La boîte de communication fortement blindée présentait une autre nouveauté : elle est équipée de portes relativement légères en céramique, leur cadre etant en aluminium. Sur demande, la batterie et le réservoir pouvaient également être dotés d’une protection particulière.

Les occupants de l’A8 L Security peuvent communiquer directement avec l’extérieur, même avec les vitres totalement fermées, grâce à des interphones installés en série. Ces interphones utilisent un haut-parleur placé dans la calandre Singleframe et des microphones pour l’habitacle et l’extérieur.

Malgré ce niveau de sécurité élevé, l’A8 L Security est un véhicule blindé relativement léger – la construction légère joue ici un rôle central, comme c’est toujours le cas chez Audi. Doté du moteur W12, l’A8 L Security est plus légère que d’autres modèles équivalents de l’époque.

Les équipements sécuritaires

Le client de l’A8 L Security avait le choix entre de nombreuses options qui vennaient accroître encore plus le niveau de protection. L’une de ces options est le système de sortie d’urgence, une technologie brevetée d’Audi. Si le conducteur ou un occupant à l’arrière appuie sur un interrupteur plombé et tire sur l’une des poignées intérieures, les vis pyrotechniques des charnières assurent que la portière se sépare de la carrosserie – une petite pression suffit alors pour faire tomber la portière.

Une autre caractéristique est le dispositif d’extinction de feu qui est activé par le biais d’une touche ou par capteur thermique. L’agent d’extinction est injecté dans deux conduites installées dans le bas de caisse à partir de deux réservoirs montés dans le coffre. Des buses le diffusent dans les passages de roues, le bas de caisse, le réservoir et le compartiment moteur.

Le système de ventilation de secours est alimenté par deux bouteilles d’oxygène placées dans la zone blindée. Il suffit d’appuyer sur une touche pour que des diffuseurs installés dans le pavillon répandent de l’air frais dans l’habitacle pendant une durée suffisante pour que le véhicule puisse traverser ou quitter une zone dangereuse. Cet air frais génère une surpression dans l’habitacle et prévient ainsi l’entrée de gaz toxiques. Une autre option est le démarrage dit de sécurité : le conducteur active le moteur à distance par radio.

De nombreuses autres solutions viennent compléter le programme : un conduit d’évacuation de la fumée pour l’habitacle, un dispositif de signalisation LED pour les convois, des gyrophares, une sirène, un pré-équipement pour la communication entre administrations, un porte-drapeau, un téléphone fixe, un enregistreur des données d’accident, une caméra supplémentaire à l’arrière et un pare-brise dégivrant y compris les vitres latérales partiellement dégivrantes. Par ailleurs, Audi satisfaisait aux souhaits personnalisés de ses clients.

L’habitacle

L’intérieur de l’A8 L Security séduit par ses lignes fluides et sa finition haut de gamme soignée. Le confort est haut de gamme : on compte dans l’équipement de série une climatisation à régulation automatique quatre zones, dotée d’un ioniseur qui purifie l’air ambiant, des stores électriques à l’arrière, le système audio puissant Bose Surround et un tuner TV. A l’arrière, la voiture est équipée de deux sièges individuels à réglage électrique. Les sièges confortables à l’avant, à réglage progressif également, disposent de différentes fonctions : chauffage et, en option, massage et aération. L’A8 L W12 Security dispose par ailleurs d’un pack cuir à bord.

Sur demande, Audi installait également le siège dit relax : un siège à l’arrière côté droit, réglable avec repose-pieds électrique, aération et massage. Le client pouvait également choisir une console centrale continue avec de grands bacs de rangement, complétée par le système d’info-divertissement Rear Set et deux écrans de 10,2 pouces. Les options comme une tablette rabattable, une glacière et un chauffage stationnaire rendent le séjour à bord encore plus agréable.

Les systèmes d’assistance et multimédia

Audi fournissait pour la déclinaison blindée de l’A8 L presque toute la gamme de technologies hautement perfectionnées disponibles pour la version de série. Le système de navigation MMI Navigation plus était installé en série : il est doté d’un gros disque dur, d’un écran huit pouces haute résolution et d’un processus graphique 3D rapide. L’élément innovant est cependant le pavé tactile baptisé MMI touch. Il permet au conducteur d’activer intuitivement de nombreuses fonctions – par exemple entrer le lieu de destination en écrivant les lettres avec le doigt.

Le système de navigation MMI est étroitement relié aux systèmes d’assistance et de sécurité de l’Audi A8 L Security. Il enregistre à l’avance la trajectoire suivie et met les données à la disposition des calculateurs de la boîte automatique, des phares et de l’adaptive cruise control (régulateur de vitesse adaptatif) en option avec la fonction Stop & Go. Ces systèmes plus intelligents peuvent identifier des scénarios complexes et assister préventivement le conducteur.

Le système de sécurité Audi pre sense peut réduire fréquemment les accidents et leurs conséquences. L’A8 L Security était équipée en série de la version de base pre sense basic, complétée par la fonction pre sense rear qui est couplée au système d’assistance de changement de file Audi side assist. Sur demande, d’autres systèmes viennent accroître la sécurité et le confort du véhicule. Citons le Audi pre sense front qui fait partie de l’ACC Stop & Go, l’assistant de vision de nuit avec signalisation des piétons identifiés et l’Audi lane assist, un système d’avertissement de sortie de file.

Un autre élément haut de gamme installé en série est l’aide au stationnement plus dotée de la caméra Audi Top View. Quatre caméras placées sur la voiture surveillent les alentours, un ordinateur rassemble les images fournies et les présentent sous différents angles sur l’écran de bord. La fonction Cornerview permet d’avoir une vue sur la circulation transversale devant la berline – une fonction utile par exemple dans des sorties étroites.

Au niveau des éléments multimédia, l’Audi proposait des modules attrayants. L’A8 L Security était dotée en série du téléphone de voiture en ligne Bluetooth.

Un module UMTS intégré permet de se connecter rapidement à l’Internet ; des fonctions innovantes et intelligentes sont proposées en coopération avec Google. Les occupants peuvent connecter leurs mobiles à une borne d’accès WiFi. Des écouteurs séparés sont disponibles en option pour téléphoner discrètement.

Le moteur

La première génération de l’Audi A8 L Security a été lancée avec le moteur W12. Le moteur essence à injection directe doit son nom à la forme en W de ses cylindres : trois cylindres disposés en 4 rangées de cylindres regroupés en deux bancs. Le W12 compact et léger tire ses 500 ch et un couple de 625 Nm de sa cylindrée de 6,3 litres. Ce couple est disponible à partir de 4 750 t/min.

Le W12 séduit par sa conduite douce, sa sonorité discrète et sa puissance. L’A8 L Security passe de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes. La vitesse maximale est limitée à 210 km pour ménager les pneus. Sur 100 km, la berline blindée consomme en moyenne 13,5 litres de carburant – soit la valeur la plus basse par rapport à ses concurrentes. Par rapport au modèle précédent développant 450 ch, la consommation a baissé de 3,0 litres pour 100 km, soit de 18%.

Audi a par la suite proposé une deuxième motorisation en 2012, un moteur V8 alliant parfaitement puissance d’entraînement et efficience. La consommation moyenne variait entre 10 et 12 litres aux 100 km.

Sur ces deux moteurs, la transmission est assurée par une boîte tiptronic à huit rapports affichant une plage totale élevée. La commande est électronique par le biais d’un levier de vitesse élégant ou de palettes placées sur le volant. La transmission intégrale permanente quattro transfère les forces aux quatre roues. En situation normale, elle est sportive et met l’accent à l’arrière : si besoin est, elle transmet la plus grande partie du couple à l’essieu affichant la meilleure traction.

Le châssis

L’A8 L Security offre un confort routier de luxe. Audi a conçu spécialement son châssis, les freins et les systèmes de réglage électroniques en tenant compte du poids renforcé de la voiture. La suspension pneumatique adaptive air suspension, amortisseurs adaptatifs compris, est intégrée dans le système Audi drive select qui permet d’ajuster finement de nombreux paramètres. La direction dynamique, en option, vennait compléter l’offre d’Audi.

La berline blindée était chaussée en série de jantes forgées de 19 pouces, partiellement polies et bi-colores. Les pneus ont la taille spéciale de 255/720 et un indice de force portante élevé de 117. Des bandes en plastique à l’intérieur des jantes permettent de continuer à rouler à une vitesse maximale de 80 km/h, même en cas de crevaison ou tirs dans les pneus. Un système de contrôle de pression de gonflage des pneus, qui surveille constamment les valeurs réglées, fait partie de l’équipement de série. Sur demande, Audi fournissait également une roue de secours conventionnelle.

Audi accompagnait ses clients spécifiques grâce à de nombreux services et proposait même un entraînement spécial pour le conducteur et le propriétaire de ce véhicule. Aujourd’hui, l’actuelle A8 est également disponible en version blindée, présentée en toute discrétion lors du salon automobile de Francfort 2019.

Photos : Audi