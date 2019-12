Présentation de la Gumpert Apollo à Altenburg le 25 Août 2004

La fabuleuse supercar Apollo de la société Gumpert (initiée par l’ancien directeur d’Audi Sport et ingénieur de talent Roland Gumpert) – conçue à l’origine en collaboration avec le préparateur allemand mtm – fut inaugurée le 25 Août 2004 dans la ville historique de Altenburg, en ex-Allemagne de L’Est, près de Leipzig. C’est dans cette ville que la Gumpert Apollo a été fabriquée.



De nombreuses personnalités allemandes furent présentes, que ce soit du côté automobile que politique.

Roland Meyer et Roland Gumpert furent très fiers de présenter les maquettes à l’échelle 1:1 de la future rivale des Porsche Carrera GT et Ferrari Enzo.

Le châssis tubulaire fut en grande partie dévoilé, avec le V8 Bi-turbo d’origine Audi (RS 6 C5), retravaillé à la sauce mtm.

La carrosserie de la Gumpert Apollo fut dévoilée en avant première lors de cet évènement privé où nous étions présents, l’habitacle devant encore à être finalisé.

Par la suite, l’Apollo a été construite par Gumpert et le moteur préparé entièrement par la même société. La société mtm a quant à elle retirée ses billes de ce projet.

Bien que cette voiture eu une belle évolution via différentes déclinaisons de puissance, la société de Roland Gumpert n’est pas arrivée à être rentable et la production a dû être stoppée, rendant l’Apollo une voiture très recherchée et convoitée de par sa rareté mais aussi sa sportivité. Ayant pu l’essayer sur circuit à une seule reprise, la sensation à son bord était incroyable et reste inoubliable.

Photos : 4Legend.com