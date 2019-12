Une seconde Porsche Carrera GTZ Zagato pour Kris Singh

Après une première réalisation en 2013 d’une Porsche Carrera GTZ pour le pilote de rallye Ernst Berg, le carrossier Zagato a reçu en 2019 une nouvelle commande de la part de Kris Singh pour un second modèle légèrement différent, toujours basé sur la Carrera GT.

La Porsche Carrera GT est une voiture emblématique de part sa conception, sa motorisation V10 issue de la Formule 1 accouplée à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et ses lignes intemporelles.

Le modèle créé par Zagato a un capot moteur unique et un toit plus arrondi à double bosselage, signature du carrossier, ainsi que des logos Z sur les côtés de la voiture. Les pare-chocs avant et arrière sont spécifiques à la Porsche Carrera GTZ tout comme les sorties d’échappement.

Alors que le premier modèle avait une teinte grise, ce second exemplaire est bicolore en vert et noir. La motorisation V10 de 5,7 litres reste inchangée, développant 610 ch.

Photos : Kris Singh / paoloditaranto