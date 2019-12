Audi Avatar quattro Concept de 2009

L’Audi Avatar quattro Concept est une vision futuriste d’une supercar électrique à 3 places conçue pour fournir du plaisir de conduite aux conducteurs de l’année 2037, comme s’ils jouaient aux jeux de course quand ils étaient enfants. Inspirée par l’Auto Union Type C Streamline de 1937, le concept Avatar est l’avatar du 21ème siècle de son ancêtre 100 ans auparavant. Une batterie importante permet d’entraîner 4 puissants moteurs électriques incorporés aux roues, avec une carrosserie ultra-légère et aérodynamique, permettant à la voiture d’accélérer de 0 à 100km/h en 2,9 s et d’atteindre la vitesse maximale de plus de 360 km/h avec agilité.

Il n’y a pas de portes conventionnelles sur la voiture, mais trois verrières – au contraire – inspirées par les avions de chasse. La verrière principale s’ouvre en coopération avec le volant et avec le tableau de bord; les deux verrières passagers s’ouvrent vers l’arrière, et un panneau latéral sur la carrosserie s’ouvre vers le bas jouant le rôle d’une marche, permettant de monter et de descendre très facilement de la cabine de pilotage.

L’intérieur de la voiture est aussi simple et futuriste que l’extérieur. Un tableau de bord LCD affiche toutes les données essentielles telles que la vitesse et le kilométrage. L’écran au centre du volant affiche une carte numérique. Les informations peuvent aussi être projetées sur la verrière via un afficheur tête haute. L’expérience de conduite serait comme de voler à bord d’un avion de chasse. Il y a un petit et pratique espace pour les bagages derrière le siège du conducteur afin d’y loger des sacs à main et des valises. Il y aussi un accoudoir pour les passagers.

Le système drive by wire rend possible l’interchangeabilité du module de conduite de la voiture. Le mode de conduite par défaut est le volant traditionnel. Le conducteur selon ses préférences peut échanger le volant pour un module joystick ou même pour un module clavier.

Quatre roues sont logées à l’intérieur des quatre « pattes » de la voiture. Chaque roue contient un moteur électrique indépendant, amenant une évolution de la marque « quattro », via un entrainement sur les 4 roues de manière indépendante. La batterie à haute capacité qui alimente les moteurs électriques des roues est séparée en deux parties situées devant et derrière le poste de pilotage, ce qui créé une distribution parfaite du poids à 50:50 de la voiture pour une excellente maniabilité. La « jambe » change sa forme quand les roues tournent. La voiture est dotée d’une technologie de direction à quatre roues, avec les roues avant s’occupant en majorité de la direction, et les roues arrière pouvant assister ces dernières de 10 degrés, rendant la voiture bien plus agile.

Spécifications techniques

Longueur : 4 480 mm

Largeur : 1 900 mm

Hauteur : 1 060 mm

Empattement : 3 048 mm

Poids : 800 kg

Moteur : 4 moteurs électriques intégrées aux roues

Puissance : 544 ch (4 x 100 kW)

Couple : 4 500 Nm

0-100km : 2,9 s

Vitesse de pointe : 360 km/h

Photos : Edwin Conan