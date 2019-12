Bugatti EB 18/4 Veyron de 1999 – Un concept annonçant la Veyron 16.4

Achetée en 1998 par le Groupe Volkswagen, la marque Bugatti faisait son retour via la nouvelle société Bugatti automobile SAS. Très rapidement, 4 concept cars ont été développés, le dernier étant le plus proche de l’une des plus fascinantes voitures du XXème siècle : la Veyron 16.4. Le concept car roulant Bugatti EB 18/4 Veyron a été dévoilé en octobre 1999 au salon automobile de Tokyo.



C’est avec l’étude de style Bugatti EB 18/4 Veyron, qui a suscité un vif intérêt à Tokyo, que Bugatti a donné le coup d’envoi de l’histoire à succès de la super voiture de sport de série la plus rapide et la plus exclusive du monde de son époque : la Bugatti Veyron 16.4 déclinée par la suite en plusieurs versions coupé et roadster et en différentes séries limitées.

Ce concept car est le dernier d’une famille de 4 véhicules Bugatti : EB 118, EB 218, EB 18/3 Chiron et EB 18/4 Veyron.

Le concept car s’inspirait du palmarès remporté par Bugatti en compétition automobile, qui se reflète non seulement dans le design et l’aménagement intérieur du véhicule, mais aussi dans son nom. Pierre Veyron était un pilote d’usine Bugatti, qui a remporté dans les années 1930 d’innombrables victoires en course automobile pour la marque et qui a célébré son plus grand triomphe avec Bugatti aux 24 heures du Mans en 1939. EB signifie Ettore Bugatti – le fondateur de la marque, alors que 18/4 fait référence aux 18 cylindres du moteur et aux 4 roues motrices.

Ce concept car avait un design assez proche de la Bugatti EB 18.3 Chiron (dévoilée quelques semaines plus tôt à Francfort) et préfigurait les lignes définitives du futur modèle de série, apparu en 2005. Les trois précédents concept cars avaient été dessinés par Italdesign sous la direction de Fabrizio Giugiaro alors que l’EB 18/4 Veyron était l’œuvre du bureau de design du Groupe Volkswagen, alors dirigé par Hartmut Warkuss.

Alors que le concept Chiron était d’une seule teinte bleue, la Bugatti EB 18/4 Veyron était bicolore en noir et bleu avec un intérieur couleur havane.

Côté mécanique, Bugatti n’a rien apporté de nouveau par rapport aux trois précédents concept-cars : le moteur W18 (18 cylindres avec une architecture en W, avec 3 rangées de 6 cylindres) à injection directe (sans turbo) de 6,3 l (6 255 cm3) développe 555 ch (408 kW) et 650 Nm, bien loin des 1 001 ch de la future Veyron 16.4. Le moteur pesant 315 kg est positionné directement derrière les sièges en position centrale. La puissance est transmise via 4 roues motrices permanentes et une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports.

Extérieurement, cette étude roulante – mesurant 4,38 m de long, 1,99 m de large et 1,20 m de haut – se démarquait à l’arrière par deux grandes entrées d’air en aluminium poli apportant de l’air au moteur, se trouvant entre elles.

Par sa conception légère grâce à la fibre de carbone, son poids a été contenu tout en lui permettant d’être performante grâce à son design aérodynamique.

A l’intérieur, la sportivité se mêle au luxe et au raffinement avec la présence de matériaux nobles comme l’aluminium et le cuir.

En octobre 2000, Bugatti a présenté au Mondial de l’automobile de Paris la même étude plus proche du modèle de série, baptisée EB 16/4 Veyron et motorisée par un nouveau moteur W16 de 8,0 litres (constitué de deux blocs VR8 du Groupe Volkswagen) développant 630 ch (toujours sans turbo) et remplaçant le W18 qui a été abandonné en raison de son encombrement trop important, de sa puissance limitée et de son coût trop élevé. Le concept car EB 18/4 Veyron s’est ainsi transformé en EB 16/4 Veyron (même voiture mais moteur différent).

Il fallait attendre le salon automobile de Genève 2001 pour voir une ultime version motorisée par le W16 de 8 litres, doté de 4 turbos et offrant une puissance impressionnante pour l’époque de 1 001 ch. Ce moteur équipera les Bugatti Veyron de série, apparaissant pour la première fois en 2005.

Les différentes Bugatti Veyron, dont le volume total était limité à 300 exemplaires, ont été construites au siège historique de l’entreprise, à Molsheim, en Alsace.

Photos : Bugatti / Supercars.net / DR