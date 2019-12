Audi Brand Experience Center à l’aéroport de Munich – Une belle vitrine de la marque

Audi a montré récemment que l’économie et l’écologie ne se contredisent pas au nouveau Audi Brand Experience Center de l’aéroport de Munich. Le bâtiment de 3 580 mètres carrés est une vitrine de l’énergie et de la technologie de pointe dans le domaine du bâtiment. En tant que centre de formation international pour le réseau de vente Audi et lieu d’événement, il fonctionne comme un modèle et un multiplicateur.

L’Audi Brand Experience Center a été ajouté au vaste campus Audi dans les locaux de l’aéroport de Munich en tant que quatrième centre de formation pour le commerce international.

« En nous concentrant clairement sur la durabilité, nous affirmons très clairement que nous abordons ce sujet de manière globale et bien au-delà de l’électrification du parc de véhicules », a déclaré Horst Hanschur, responsable du développement commercial et des services clients.

Par exemple, la société a l’intention de rendre tous les sites de production d’Audi dans le monde entier neutres en CO2 d’ici 2025. Audi a l’intention d’atteindre la neutralité en CO2 à l’échelle de l’entreprise d’ici 2050 au plus tard.

« Nous travaillons également en étroite collaboration avec nos partenaires commerciaux sur ce chemin. L’Audi Brand Experience Center sert à la fois d’expérimentation et d’inspiration. »

Par exemple, toute la technologie de climatisation du nouveau centre de formation et d’événements est basée sur l’utilisation de l’énergie géothermique : des tuyaux pouvant être utilisés à la fois pour le chauffage et le refroidissement sont installés dans les dalles entre les étages du bâtiment. Le triple vitrage de protection solaire sur toute la façade dévie les rayons du soleil, ce qui réduit notamment la charge de refroidissement en été, tout en assurant un haut niveau de transmission lumineuse en même temps.

Le nouveau bâtiment est la première propriété construite de manière durable à l’aéroport de Munich. Les façades en verre du centre futuriste se composent d’un peu moins de 450 mètres carrés d’éléments photovoltaïques transparents avec plus de 1 650 cellules solaires qui fournissent environ 42 000 kWh d’électricité par an. Cela correspond à la consommation électrique annuelle de 10 foyers de quatre personnes. Cette électricité générée par l’énergie solaire peut être stockée temporairement via deux dispositifs de stockage fabriqués par Audi à partir de batteries de seconde vie. L’électricité autoproduite est utilisée pour le bâtiment lui-même et pour recharger les voitures électriques. Il y a un total de six points de charge devant le bâtiment, dont deux points de charge rapide de 150 kilowatts. Ces bornes de recharge ont été ajoutées aux 78 bornes de recharge du parc de recharge électrique d’AUDI AG à l’aéroport de Munich, ce qui en fait l’un des plus grands parcs de recharge contigus de toute l’Europe.

Pour attirer l’attention, Audi a installé la météorite au niveau des bornes de charge devant le Brand Experience Center, qui avait «atterri» sur le terrain de l’aéroport pour le lancement commercial de l’Audi e-tron. Ici, Audi expérimente un matériau de façade qui lie le dioxyde de carbone de façon permanente et est testé pour une utilisation chez les concessionnaires.

En tant que station de charge électrique, la météorite est également un élément important de la campagne «Charge and Fly». Jusqu’au 20 décembre 2019, les personnes qui possèdent une voiture électrique ou un véhicule hybride rechargeable peuvent garer leur voiture de n’importe quelle marque gratuitement ici et la faire recharger complètement pendant leur voyage en avion. La météorite Audi e-tron restera disponible en tant que borne de recharge publique même après la fin de la période de promotion.

Depuis 1998, la marque aux quatre anneaux agrandit l’Audi Campus de l’aéroport de Munich : outre l’Audi Brand Experience Center, l’entreprise est représentée avec myAudi sphere, l’Audi Conference Center et trois autres centres de formation Audi.

Photo : Audi