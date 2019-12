Des pneus Hankook en 1ère monte sur l’Audi SQ8 TDI

Après l’Audi Q8, c’est au tour du SQ8 TDI d’être équipé en usine de pneus UHP Hankook. Suite à une récente homologation, l’Audi SQ8 TDI peut recevoir en première monte de pneumatiques été Hankook Ventus S1 evo 3 SUV et de pneus hiver Hankook Winter i * cept evo 2 SUV.

Le manufacturier premium de pneumatiques Hankook équipe désormais la nouvelle Audi SQ8 TDI en première monte. Les modèles Q du constructeur automobile aux quatre anneaux, basé à Ingolstadt, se caractérisent par une conception innovante et une technologie novatrice. L’Audi SQ8 TDI souligne en particulier la sportivité de la série Q8 : un moteur de 435 ch avec transmission intégrale permanente quattro, un couple maximal de 900 Nm et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. Avec les éléments caractéristiques du Q8, tels que la calandre unique « single frame » et son design octogonale, l’Audi SQ8 TDI combine les attributs d’un modèle coupé, d’une voiture de sport et d’un SUV.

Deux modèles de pneumatiques Hankook ont été sélectionnés pour le SUV sportif : le pneu été ultra-hautes performances Ventus S1 evo 3 SUV (en dimension 285/45 R21 113 Y XL) et le pneu hiver Winter i * cept evo 2 SUV (285/45 R21 113 V XL). Une nouvelle dimension de pneumatique été en 22 pouces – le Hankook Ventus S1 evo 3 SUV en 285/40 R22 – est à venir.

Han-Jun Kim, Président de Hankook Tire Europe a déclaré : « Nous sommes très heureux que les pneumatiques Hankook aient été sélectionnés parmi d’autres fournisseurs pour équiper l’Audi SQ8 TDI. En tant que partenaire de longue date, nous équipons depuis longtemps de nombreux modèles Audi, notamment les véhicules sportifs. À l’instar de l’Audi Q8, nous sommes fiers d’équiper également l’Audi SQ8 TDI avec nos pneumatiques modernes de ultra hautes performances. »

Klaus Krause, Ingénieur Hankook, responsable du centre européen de recherche et développement : « La conception du pneumatique était un aspect essentiel du processus de développement. Comme pour l’Audi Q8, le modèle SQ8 TDI, en tant que grand SUV, supporte une charge de véhicule plus grande et qui, associée aux vitesses élevées possibles, rend la notion de durabilité du pneumatique particulièrement importante. De plus, nous avons porté une attention toute particulière au comportement du véhicule, que ce soit sur sol sec ou humide. »

Le pneu Hankook Ventus S1 evo 3 est fabriqué avec un matériau spécial en nylon dans la zone de flanc, augmentant ainsi la résistance de cette dernière. La double nappe carcasse et l’utilisation d’un matériau composite à base d’aramide permettent de réduire jusqu’à 60% la déformation indésirable de la circonférence de roulement à des vitesses élevées ou très élevées (plus de 300 km/h), par rapport aux matériaux précédemment utilisés. Cela confère au pneumatique une tenue de route nettement meilleure et une durée de vie plus longue en raison d’une génération de chaleur beaucoup moins importante, et lui permet de rester ainsi à un niveau d’adhérence constamment élevé, et ce, sur une très large plage de température. Les performances dynamiques et sportives sur sols secs et humides sont assurées par un mélange de gomme spécifique à base de résines naturelles très performantes.

Photos : Hankook / Audi