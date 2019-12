Audi Carbon Ski Concept : une technologie légère pour les sports d’hiver

De la technologie automobile à celle de la glisse… La marque aux quatre anneaux s’est lancée en 2011 dans la création et le développement de ski en carbone pour les sports d’hiver. Ces skis ont été imaginés par Audi Concept Design Munich en partenariat avec le fabricant Head. Le résultat est détonant : des skis taillés pour la glisse qui adoptent une technologie à la pointe. Leur secret? De fines fibres de carbone entourent des lamelles d’aluminium et de titane. Cette technologie d’avant-garde confère aux Audi Carbon Ski Concept une grande légèreté : un ski de 1 550 g pour une longueur de 1,70 m soit un gain de 200 g par rapport à un modèle équivalent.

Fidèle à sa philosophie « Vorsprung durch Technik », les ski Audi en carbone sont particulièrement manœuvrables, offrant à leurs utilisateurs une agilité sur tous les terrains enneigés. Rigides à souhait, offrant peu de torsion, ils amortissent chaque dénivelé du terrain.

« Pour les quatre anneaux, le développement d’un ski s’installe dans la logique de notre partenariat avec le ski alpin. Les performances de ces skis ont d’ailleurs été soulignées par les champions de l’équipe allemande de ski alpin », expliquait en 2011 Wolfgang Egger, ancien responsable du design chez Audi AG.

Du prototype à la production, prévue pour l’hiver 2011-2012, l’Audi Carbon Ski Concept a suivi un protocole de développement poussé, soutenu par l’expérience acquise dans le sport automobile. La technologie Audi se retrouve dans chaque parcelle des Audi Carbon Ski Concept : une similitude des matériaux avec le carbone que l’on retrouve sur la monocoque Audi des voitures LMP1 du Mans, une analogie des méthodes de calcul pour définir avec précision les couches de carbone nécessaires à l’obtention d’un ski innovant. Il se veut aussi puissant qu’un « turbo » et toujours soyeux, quelle que soit la surface de glisse.

Au cours des épreuves de Kitzbühel et des championnats du monde de Garmisch-Partenkirchen, les skis ont été testés par les clients, les champions et les développeurs de chez Head. Une ultime touche qui doit permettre d’optimiser leurs performances. Pour proposer, l’hiver prochain, les skis des plus belles pentes.

Ces skis ont été proposés à la vente en édition limitée durant peu d’années. Ils sont aujourd’hui devenus collectors et difficiles à trouver.

Photos : Audi