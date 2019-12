Lamborghini Gallardo Polizia – Des modèles offerts à la Police italienne

En 2004, la police d’État italienne (Polizia di Stato) a reçu pour la première fois de la part de Lamborghini une voiture ultra-rapide et équipée police afin d’être utilisée sur autoroute : la Lamborghini Gallardo. Une seconde version, la Gallardo LP560-4 Polizia a été donnée en 2008 à la Police italienne pour finir détruite fin 2009 lors d’un accident.

Lamborghini Gallardo Polizia de 2004 et 2005

La supercar, aux couleurs de la police d’État, avec une sirène et des feux clignotants sur le toit, a été offerte par le constructeur automobile de Sant’Agata Bolognese à la Polizia di Stato à l’occasion de son 152ème anniversaire, qui s’est tenu dans le cadre habituel de la Piazza del Popolo à Rome les 14, 15 et 16 mai 2004.

Cette Lamborghini Gallardo Polizia a été utilisée quelques années par la police de la circulation (Polizia Stradale) lors d’urgences et de situations graves sur l’autoroute Salerno-Reggio Calabria, également sous les pouvoirs de l’agent de sécurité spécial qui est déjà employé le long de ce tronçon d’autoroute.

La Gallardo a également été utilisée dans les activités de premiers soins – grâce à son équipement spécial comprenant un défibrillateur, qui effectue des électrocardiogrammes et des diagnostics automatiques de la pression artérielle et de la présence d’oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang – ainsi que le transport de sang et d’organes humains pour des greffes. Un compartiment réfrigérant est présent pour cela dans le capot avant.

En plus d’être équipé de matériel médical, le véhicule est également doté d’un appareil technologique de pointe pour recevoir et transmettre des informations et des images relatives à des situations particulièrement critiques, telles que les accidents de la route, les incendies et autres situations de catastrophe.

Tout cela a été rendu possible grâce à l’utilisation d’autres équipements sophistiqués à bord de la Lamborghini Polizia, par exemple, le système de navigation par satellite avec microtéléphone GSM, le système de caméra Provida qui enregistre les infractions (vitesses élevées, conduite sur la voie d’arrêt d’urgence, dépassement dangereux) et envoie des images en temps réel via une connexion directe au serveur de la police ainsi que le système Elsag «Autodetector» pour la reconnaissance des plaques d’immatriculation et les équipements VHF-Polizia.

L’utilisation de la Gallardo – qui a un moteur de 10 cylindres en V de 5 litres, développant 500 ch et qui est équipée d’une carrosserie entièrement en aluminium – a également été utilisée par mauvais temps et mauvaises conditions routières en raison de ses performances élevées avec une transmission intégrale permanente. En période hivernale, la voiture de police était équipée de pneus hiver Sottozero qui avaient été spécialement développés par Pirelli pour les véhicules Lamborghini.

La voiture de sport a accumulé près de 140 000 km de patrouille sur les autoroutes du centre et du sud de l’Italie, ainsi que lors de transport médical d’urgence. Elle a même représenté la police italienne à New York lors du défilé «Columbus Day» de 2005.

Une deuxième Lamborghini Gallardo Polizia, peinte en bleu et blanc aux couleurs de la police, était également en service autour de Bologne, en Italie depuis 2005. Son compteur kilométrique dépasse plus de 100 000 kilomètres. Mis à part l’entretien régulier, aucune des super voitures de sport n’a nécessité de réparations majeures.

L’un des deux modèles participe parfois à des évènements de la Police italienne à l’international. L’autre est retourné chez Lamborghini au sein de la collection du musée.

Lamborghini Gallardo LP560-4 Polizia de 2008

En 2008, Lamborghini a offert une troisième voiture de police lors d’une cérémonie privée qui a eu lieu le 24 octobre 2008 au Palais Viminale à Rome : la version restylée de la Gallardo. Le chef de la police d’État italienne, le préfet Antonio Manganelli, y a reçu les clés de la part de Lamborghini.

La Lamborghini Gallardo LP560-4 Polizia, qui remplace la précédente Gallardo utilisée par la police italienne depuis 2004, dispose d’un moteur de 560 chevaux qui peut atteindre une vitesse maximale de 327 km/h. La voiture est entrée en service au sein du département de police de la route du Latium afin de continuer la prévention des accidents et de la criminalité pour maintenir la sécurité sur les routes italiennes.

Système vidéo de haute technologie avec transmission en temps réel

L’habitacle de la super voiture de sport était équipée des dernières avancées technologiques en matière de police pour documenter immédiatement les preuves de toute transgression. Le système vidéo, installé dans l’habitacle, inclut une caméra installée à droite du rétroviseur, un ordinateur et un équipement d’enregistrement derrière les sièges. Dès que les policiers découvrent un conducteur suspect, ils activent le «Proof Video Data System». À l’aide des données GPS, l’appareil peut calculer l’emplacement, la direction du mouvement et la vitesse de la Lamborghini. Ceci, combiné à la distance et au temps avant l’interception, détermine avec précision la vitesse du véhicule poursuivi. Grâce à la transmission de données radio, le système vidéo de la Gallardo Polizia transfère ses images en temps réel au poste de police concerné. Là, les vidéos sont stockées et utilisées pour la récupération automatique de la plaque d’immatriculation. Ces informations peuvent être utilisées pour l’identification immédiate des véhicules volés.

La gamme «classique» d’équipements de police présente à bord

En plus de son équipement de haute technologie, le Gallardo est également équipé de la gamme «classique» d’équipements de police, tels qu’un étui à fusil, un équipement radio de police et la «Palette», le panneau d’arrêt manuel traditionnel utilisé pour indiquer aux contrevenants de les suivre pour une verbalisation ou un contrôle. Les agents peuvent ensuite utiliser un écran amovible pour montrer immédiatement aux délinquants leurs méfaits, avec une superposition de toutes les données associées.

Intervention rapide en cas d’urgence médicale

La Lamborghini était également utilisée régulièrement pour les transports médicaux urgents. Le compartiment à bagages à l’avant du véhicule est équipé d’un système de réfrigération spécialisé pour le transport en toute sécurité des organes des donneurs. Pour les urgences extrêmes, un défibrillateur est également utilisé pour restaurer un rythme cardiaque normal aux patients en délivrant un choc électrique au cœur pour arrêter une arythmie cardiaque massive ou une fibrillation ventriculaire, et ainsi sauver des vies.

Formation d’officier

Les 30 policiers autorisés à conduire la Lamborghini Gallardo Polizia ont reçu une formation spéciale sur l’utilisation du matériel médical. Chaque membre de l’équipe des opérations spéciales – qui comprennait trois femmes – a suivi plusieurs jours de formation de pilotage avec Lamborghini, sous la direction des pilotes d’essai de Lamborghini. La base d’un fonctionnement quotidien sans problème est la sécurité exceptionnelle de la Gallardo LP560-4 avec sa transmission intégrale permanente et son châssis raffiné, qui maintient la stabilité même aux vitesses les plus élevées. Les normes extrêmement élevées de Lamborghini en matière de qualité et de fiabilité des produits garantissent que la Gallardo LP560-4 Polizia était toujours prête à l’emploi.

Même la rampe lumineuse est conçue pour la vitesse

La version restylée Lamborghini Gallardo LP560-4 était équipée des derniers équipements spéciaux. La Lamborghini porte son uniforme avec fierté, peinte en «blu Polizia» (le bleu des voitures de police italienne) – où les rayures blanches et le lettrage suivent les angles du design dynamique de la Gallardo. Son rythme de patrouille principal était à nouveau le centre et le sud de l’Italie, principalement sur l’autoroute entre Salerne et Reggio de Calabre.

La rampe lumineuse de police sur le toit de la Gallardo a dû être optimisée aérodynamiquement étant donné que la nouvelle voiture de police atteint une vitesse de pointe considérablement plus élevée que les véhicules de police réguliers. Malgré la construction extrêmement plate de l’éclairage de signalisation, des LED bleues sont installées autour de la base pour s’assurer que le signal visuel ne peut pas être manqué. L’éclairage monté sur le toit est renforcé par d’autres signaux à LED bleus à l’avant, sur les côtés et à l’arrière de la carrosserie en aluminium. Au total, quatre sirènes intégrées à l’avant et à l’arrière de la supercar génèrent des signaux d’avertissement très audibles.

En service même lors d’évènements particuliers

Tout comme son prédécesseur, la nouvelle Lamborghini Gallardo LP560-4 Polizia est destinée à être non seulement la voiture de police la plus rapide, mais aussi la plus célèbre – même au-delà des frontières italiennes. L’uniforme de la police d’État italienne et l’attrait indiscutable de la marque Lamborghini continuent de susciter la curiosité et l’intérêt. Des citoyens ont eu la possibilité de voir la voiture par eux-mêmes lors des nombreux événements organisés pour promouvoir les véhicules de police.



Parallèlement à ses tâches opérationnelles quotidiennes, cette Gallardo a eu également des obligations d’apparitions publiques régulières, telles que son rôle annuel de chef de défilé dans la traditionnelle «Festa di Polizia» de Rome, ou ses responsabilités d’escorte lors d’événements avec des véhicules historiques, comme la Targa Florio et le Rallye de San Remo.

Malheureusement, cette seconde génération de la Lamborghini Gallardo Polizia a rendu l’âme suite à un accident : une voiture a perdu le contrôle et a percuté de pleine face la voiture de Police, la rendant inutilisable.

Photos : Lamborghini / DR – Vidéo : NM2255