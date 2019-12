Audi livre des modèles aux joueurs de football du Real Madrid

Depuis le début du premier accord de parrainage en 2003, seize ans se sont déjà écoulés depuis qu’Audi et le Real Madrid travaillent ensemble, partageant une culture d’excellence et la recherche de la perfection permanente. Et comme d’habitude chaque saison, les joueurs de l’équipe de footlball et leur entraîneur Zinedine Zidane ont reçu les clés des nouveaux véhicules Audi qu’ils conduiront au cours de leurs déplacements.

Technique, sportivité, élégance, précision … Les valeurs sur lesquelles repose la relation de réussite qu’Audi et Real Madrid C.F. entretiennent depuis juillet 2003, ils sont courants dans le monde de l’automobile et du sport et sont toujours valables seize ans plus tard. Depuis la signature du premier accord de parrainage, les joueurs des clubs espagnols utilisent chaque saison des véhicules de la marque à quatre anneaux pour leurs déplacements officiels. Et maintenant, ils viennent de recevoir les clés de leurs nouvelles voitures.

Comme la saison dernière, la gamme des SUV Audi a de nouveau été très appréciée, avec les nouvelles Audi Q7 et Q8 parmi les modèles préférés des joueurs. Certains ont opté pour la carrosserie coupé de l’Audi A7 Sportback, pour les sensations plus sportives du RS 3 Sportback, pour le raffinement et le luxe de l’Audi A8 ou pour la technologie de propulsion électrique de pointe de l’Audi e-tron. Mais globalement, les modèles RS étaient aux abonnés absents alors que dans le passé ils étaient assez répandus chez les joueurs.

Parmi les joueurs, le capitaine de l’équipe, Sergio Ramos, conduit à nouveau une Audi A8. Pendant ce temps, Brahim, Mariano, Isco et Modric continuent de profiter la polyvalence de la nouvelle Audi Q7. Carvajal, Lucas Vázquez et Kroos continuent également de miser sur un SUV plus sportif avec le Q8. De leur côté, Marcelo et Asensio ont clairement indiqué que leur choix reste l’élégance de l’A7 Sportback.

Parmi les nombreux joueurs qui changent de modèle, deux d’entre eux ont également été attirés par la forte personnalité et le dynamisme du nouveau Q8 : Valverde et Nacho, qui ont respectivement conduit un Q7 et une A7 Sportback la saison dernière.

Gareth Bale et Varane échangent des rôles : si la saison dernière, Bale a pu expérimenter la conduite électrique aux commandes d’une Audi e-tron, cette année, le défenseur central français a cette opportunité, après avoir profité de la polyvalence de l’Audi Q7. Le SUV électrique de la marque aux quatre anneaux est avec 408 ch (360 kW) est le modèle le plus puissant de tout ce que les joueurs du Real Madrid conduiront cette saison.

Vinicius, Odriozola, Benzema et Courtois font également partie des joueurs qui changent de véhicules. Les deux premiers passent d’un SUV à l’A7 Sportback, tandis que l’attaquant français et le gardien belge ont choisi l’esprit sportif associé à l’acronyme RS, en l’occurrence l’Audi RS 3 Sportback. Ce dernier est le également modèle choisi par l’entraîneur, Zinedine Zidane.

James et Hazard ont reçu une Audi Q8, tandis que Jovic, Areola, Militao, Rodrigo et Mendy ont opté pour la nouvelle Audi Q7 restylée.

Photos : Audi