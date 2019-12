Une belle saison 2019 pour l’Audi Sport customer racing

Grâce à ses équipes, les clients Audi Sport ont remporté 578 trophées en 2019, dont 237 victoires, dans plus de 750 courses à travers le monde. Pour la première fois, quatre modèles ont été engagés – l’Audi RS 3 LMS ainsi que les versions GT2, GT3 et GT4 de l’Audi R8 LMS.

Dans la onzième saison des courses disputées par l’Audi Sport customer racing, les modèles Audi étaient à nouveau le premier choix de nombreuses équipes clientes pour une bonne raison : en Amérique, en Asie, en Australie et en Europe, jusqu’à 20 titres de sport automobile ont été remportés par des pilotes Audi, qui ont également remporté 30 victoires de catégorie plus quatre victoires au classement général dans les courses d’endurance internationales.

« Nos équipes clients ont fait rayonner Audi Sport dans le monde entier avec de grandes ambitions et un engagement sportifs. Nous tenons à leur exprimer nos sincères remerciements pour cela », a déclaré Chris Reinke, responsable Audi Sport customer racing. « Nous sommes particulièrement heureux que nos produits aient remporté certaines des séries les plus difficiles au monde, avec quelques titres décernés à Audi pour la première fois. »

En endurance, la nouvelle évolution de l’Audi R8 LMS GT3 dans sa première saison en 2019 a remporté les 24 Heures de Dubaï avec Car Collection Motorsport, les 24 Heures du Nürburgring avec Audi Sport Team Phoenix, les 10 Heures de Suzuka avec Audi Sport Team WRT et le Gulf 12 Heures avec Attempto Racing. Au total, cinq titres de pilotes en Allemagne, dans la FIA CEZ d’Europe centrale, en Thaïlande et en Australie complètent le décompte de l’évolution la plus récente, plus huit titres remportés par des anciens. Toutes versions confondues, l’Audi R8 LMS a remporté 75 titres de pilotes au total entre 2009 et aujourd’hui. Après avoir décroché à nouveau les titres de champion aux États-Unis et en France, la version GT4 de la voiture de sport a également poursuivi sa chaîne de succès. Le modèle basé sur la production a décidé un nombre incroyable de sept championnats de pilotes et onze autres classements en sa faveur après seulement deux ans sur le terrain.

En novembre 2019, Audi a dévoilé la nouvelle évolution de la GT4 pour la saison à venir. Enfin, la voiture de tourisme Audi RS 3 LMS a remporté cinq titres de pilotes dans un environnement à nouveau férocement concurrentiel, y compris des premières victoires au Japon et en Italie, ainsi que sept autres titres de catégorie. Au cours de la saison 2019, une quatrième gamme de modèles a également apporté sa part au décompte : l’Audi R8 LMS GT2 lors de ses débuts en course à Barcelone a instantanément remporté un trophée en troisième position et entrera dans sa première saison complète en 2020.

La nouvelle saison débutera avec la course de 24 heures à Dubaï au cours de la deuxième semaine de janvier 2020. Une gamme variée de modèles, une fourniture et un support mondial des pièces proches des clients par des structures régionales de service et de vente, ainsi qu’une clientèle en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, en Asie, en Europe et dans la région Pacifique Australie-Nouvelle-Zélande font d’Audi Sport customer racing un puissant acteur mondial.

Photos : Audi / Ferdi Kräling Motorsport-Bild / Jorge Ferrari / Mauricio Ramos / Gruppe C Photography / C2019 / SG Images / TCR Italy / Petr Fryba / SRO Motorsports Group / Dirk Bogaerts / Kevin Pecks-1VIER / Sideline Sports Photography / Terry Marshall / Tomomitsu Kato / Simon Galloway