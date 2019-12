Hermes Speedster – Un bateau inspiré de la Porsche 356 Speedster

Si vous êtes fans de la Porsche 356 Speedster et notamment de bateau très design et que vous aimez naviguer sur la Côte d’Azur, nous avons l’objet parfait à vous présenter : le Hermes Speedster. Il s’agit d’un petit bateau de luxe et confortable au style classique dont le design rappelle fortement la Porsche 356 Speedster des années 1950, intégrant également des éléments stylistiques des années 1930. Ses lignes courbes naturelles et l’absence de lignes droites offrent un mouvement dynamique et un caractère unique au design de ce bateau. Deux types de motorisations sont disponibles : un moteur Rotax à essence (Speedster) et un moteur électrique (Speedster e).





Ce bateau a été conçu et est fabriqué par Nicks Boats, une société hollandaise spécialisée dans la création de bateaux artisanaux haut de gamme. Hermes Speedster s’inspire des formes sinueuses et des lignes raffinées de l’emblématique Porsche 356 Speedster, dont elle hérite du nom et du charme des années 1950.

Ce bijou aquatique mesure 6,75 mètres de long et 1,8 mètres de large et pèse 684 kg. Le yacht est né dans les chantiers Seven Sea Yatch, en Grèce, et est construit avec des matériaux ultra-technologiques extrêmement précieux. La coque hydrodynamique et effilée augmente les performances et la stabilité du bateau, qui est entraîné par un hydrojet Rotax 1503 NA 4-TEC à 4 cylindres, développant 155 ch. Grâce à cela, le Hermes Speedster atteint les 40 nœuds, soit environ 75 km/h. Une seconde version (Hermes Speedster e) à moteur électrique de 100 kW pèse 700 kg. Sa vitesse maximale est de 31 noeuds, soit environ 58 km/h.

A l’intérieur, le bateau peut accueillir confortablement jusqu’à 5 passagers. Tout est personnalisable et fabriqué artisanalement selon les gouts des clients : sellerie, couleurs, matériaux, …

Un système de chauffage optionnel est également disponible, afin d’utiliser le bateau durant les périodes les plus froides de l’année.

Mais quel est le prix d’un tel bateau? Comptez environ 120 000 euros pour le prix de base, sans les différentes options et personnalisations. Plus d’informations sur : www.hermes-craft.com

Photos / Vidéo : Hermes Speedster