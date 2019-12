Baja Porsche 911 – Une voiture de rallye en série limitée

Vous aimez la Porsche 911 et vous souhaitez faire du tout-terrain avec voire participer à des rallyes amateurs : Russell Built Fabrication a la solution : la Baja 911 sur base de Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet type 964 de 1991.

Le manufacturier de pneumatiques Toyo a présenté pour la première fois sur son stand au SEMA 2019 une étonnante voiture de rallye sur base de Porsche 911 : la Baja 911 tirant son nom de la célèbre course Baja 1000 se déroulant chaque année dans la Péninsule de Basse-Californie.

Après avoir construit une Porsche 911 Safari sur base de type 964, TJ Russell (ancien responsable de la production chez Singer Vehicle Design) récidive avec une autre création sur base de 911 encore plus extrême et toujours pour une utilisation en tout-terrain mais aussi sur route.

Le prototype du projet a pu voir le jour grâce à une Porsche 964 Carrera 4 Cabriolet de 1991. La carrosserie de la Baja 911 a été construite à partir de matériaux composites et un toit rigide a été ajouté. L’ensemble est ainsi plus léger de 180 kg, pesant au total 1 270 kg.

Le gros du travail a été réalisé au niveau du châssis : transmission intégrale, renforcement du châssis, élargissement des voies de 35 cm, allongement de l’empattement de 8 cm. Des pièces spécifiques ont été conçues via des matériaux habituellement utilisés dans l’aéronautique : chrome molybdène et aluminium spécial. Les suspensions rappellent celles utilisées en Nascar et sur un buggy.

TJ Russel via sa société Russell Built Fabrication a pensé à tout, notamment le remplacement facilité des pièces qui pourraient s’endommager en tout-terrain. Le pilote de la Baja 911 peut passer en propulsion ou en 4 roues motrices selon ses désirs via un sélecteur rotatif commandant le différentiel.

La suspension à ressorts hélicoïdaux réglable en trois directions surélève la carrosserie de plus de six centimètres et permet un débattement de suspension énorme : 30 cm à l’avant et 34 cm à l’arrière.

Les roues tout-terrain sont composées de jantes Fifteen52 Integrale Gravel de 7 x 15 pouces chaussées de pneus Toyo Open Country A/T II.

Côté moteur, Russell Built Fabrication a fait appel au préparateur Rothsport Racing. L’intérieur du moteur à plat refroidi par air est tout aussi amélioré tout comme le corps de papillon, le collecteur d’admission et d’autres pièces. Le moteur délivre une puissance de 370 ch et un couple de 420 Nm grâce à un calculateur Motec, contre 250 ch et 310 Nm pour le moteur d’origine.

À l’intérieur, la Baja 911 offre quelques éléments de confort malgré son apparence de voiture de course. La climatisation est disponible par exemple en option tout comme un système de navigation.

Toutes les voitures sont équipées d’une arceau de sécurité en chrome-molybdène ainsi que de panneaux isolants et un revêtement en céramique à l’avant et à l’arrière atténuant le bruit et la chaleur. Tous les composants peuvent être surveillés et paramétrés à l’aide de l’affichage numérique Motec.

Le pilote et le passager prennent place dans les sièges baquets Sparco SPX en carbone et s’attachent avec des harnais de course à 6 points. Derrière les sièges se trouve une boîte de rangement verrouillable dans laquelle des pièces de rechange, des outils et autres éléments peuvent être stockés.

La Baja 911 est à ce jour un prototype, montrant le modèle final qui est proposé à la vente et fabriqué en édition limitée et numéroté. Les futurs propriétaires peuvent choisir la couleur ainsi que l’habillage de l’intérieur (Alcantara, cuir, tapis). Les premiers modèles seront fabriqués en 2020 dans les ateliers de Russell Built Fabrication en Californie.

Photos : Russell Built Fabrication