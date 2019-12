Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé par Porsche Exclusive Manufaktur

Afin de montrer son savoir-faire à ses clients, le département de personnalisation Porsche Exclusive Manufaktur renouvèle ses véhicules de démonstration exposés dans son showroom de la Werk 1 à Stuttgart-Zuffenhausen mais aussi dans certaines concessions. L’un des derniers véhicules personnalisés est un Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé en gris quarzite métallisé avec un intérieur assorti en gris ardoise.

Les personnalisations de ce Cayenne Coupé par Porsche Exclusive Manufaktur sont principalement au niveau de la teinte de la carrosserie avec ce gris assez noble et discret, l’intérieur avec le cuir gris ardoise, la forte présence de cuir sur le tableau de bord et les contres-portes, le ciel de toit en Alcantara gris, le logo Porsche sur le levier de vitesses et sur le couvercle de l’accoudoir central avant, les éléments de décoration rappelant la teinte extérieure, …

Photos : Porsche