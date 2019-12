Début des livraisons de l’Audi R8 LMS GT2

Après le début de la production, l’Audi Sport customer racing a commencé à livrer les premières voitures Audi R8 LMS GT2 peu avant Noël. La voiture de course est assemblée sur le site de Böllinger Höfe – dans la même usine que les modèles homologués pour la route. Elle est directement dérivée de l’Audi R8 Spyder V10 performance quattro.

« Avec l’Audi R8 LMS GT2, nous ouvrons un nouveau chapitre de notre histoire », explique Chris Reinke, responsable de l’Audi Sport customer racing. « À partir de 2020, la catégorie GT2 améliorera le monde de la course GT par une autre nouvelle catégorie précieuse qui a immédiatement pris pied sur trois continents. De plus, la voiture de course est parfaitement adaptée aux journées piste. Malgré sa conception très spécifique, elle a de nombreux points communs avec le modèle de série. Ils nous permettent d’intégrer étroitement le processus de fabrication, dont nous sommes très fiers. »

Avec une puissance de 640 ch (470 kW ), c’est le modèle le plus puissant jamais proposé par Audi Sport customer racing. Dans la fabrication, il existe des synergies importantes entre celui-ci et le modèle Audi R8 Spyder V10 performance quattro : la voiture de course est largement produite chez Böllinger Höfe à côté de Neckarsulm. Seule la préparation opérationnelle avant la livraison est effectuée par Audi Sport customer racing dans le quartier de Biberach à Heilbronn. Les clients reçoivent la voiture de course en gris Suzuka, y compris le toit noir brillant effilé qui est caractéristique de la version GT2.

La voiture, qui est disponible prête à courir à partir de 338 000 euros HT, peut être engagée au GT2 Sports Club America, au GT2 Sports Club Europe et au GT2 Sports Club Asia à partir de 2020. Ces séries de courses s’adressent spécifiquement aux gentlemen drivers qui apprécient la dynamique longitudinale élevée de la voiture de course. De nouvelles opportunités de mise en service s’ouvrent dans le segment croissant des trackdays et des courses, qui sont particulièrement attractives pour les propriétaires de voitures de sport de hautes performances.

Photos : Audi