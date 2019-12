Un brevet Porsche de toit ajustable pour les voitures autonomes

Porsche a déposé un nouveau brevet étonnant concernant les véhicules autonomes : un toit réglable en hauteur. En cas de mode autonome, le toit se relève afin d’offrir plus d’espace intérieur, notamment en ville. Au contraire, si le conducteur prend la main et souhaite conduire plus sportivement, le toit est plus bas pour améliorer l’aérodynamisme.

Le dépôt d’un brevet ne signifie pas forcément que l’innovation sera commercialisée. Porsche s’est lancée dans les véhicules électriques intégrant des systèmes ADAS permettant une conduite semi-autonome.

De-là à voir sur les routes une Porsche entièrement autonome, ce n’est pas encore prévu dans un avenir proche. Mais le constructeur allemand de voitures de sport protège ses idées comme celle de pouvoir modifier la hauteur du toit pour les véhicules autonomes qui seront de véritables salons roulants.

Le toit réglable vise à augmenter l’espace de l’habitacle afin d’augmenter le confort des passagers.

Photos : Porsche