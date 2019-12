Exposition de voitures de rallye Groupe B au musée Audi à Ingolstadt

Afin de célébrer son centenaire en 2009, la marque Audi a mis en avant l’époque passionnante des rallyes via une exposition spéciale intitulée « The Cornering Wizards: Group B Rally Cars », à l’Audi museum mobile à Ingolstadt. Entre la 12 août et le 31 Octobre 2009, Audi Tradition exposait pas moins de 12 voitures de rallye, de la période allant de 1983 à 1986 – avec une puissance cumulée de plus de 5 000 ch!

Les années 1983 à 1986 ont été parmi les plus excitantes années dans l’histoire des rallyes. Les voitures du Groupe B, en particulier, n’ont rien perdu de leur attrait. Cette passionnante exposition spéciale à l’Audi museum mobile donnait certainement un aperçu unique des voitures de course de cette période, avec les voitures de rallye Audi quattro face à leurs rivales d’antan.

La célèbre « Ur-quattro » était également présente : l’Audi quattro A1 Groupe B de Rallye (340 ch), datant de 1983, avait fait sensation avec la pilote féminine ultra-rapide, Michèle Mouton, à son volant. Hannu Mikkola, le « Finlandais volant », avait remporté le titre de champion du monde des rallyes durant la même année avec cette voiture.

L’Audi quattro A2 Groupe B de Rallye (360 ch) de 1984 était également présente. Avec cette voiture, le pilote suédois Stig Blomqvist avait remporté le championnat du monde en 1984, avec en prime le titre du constructeur revenant à Audi.

Ensuite il y a eu l’apparition en 1984 de l’Audi Sport quattro Rallye en Groupe B (420 ch), affectueusement surnommée « Shorty » (version courte) en raison de son empattement réduit. Cette voiture était parfaitement adaptée au pilote star des rallyes, Walter Röhrl.

Enfin, cette collection de voitures ne serait pas complète sans la légendaire Audi Sport quattro S1 Groupe B (476 ch), l’ultime évolution de l’Audi Sport quattro de rallye dans le Groupe B.

Huit voitures concurrentes étaient présentes dans cette exposition, comprenant la Peugeot 205 Turbo et la Renault R5 Turbo, une MG Metro 6R4, une Lancia Delta S4 et une Lancia Rally 037. Avec l’aide de documentations comprenant des photos et des films retraçant cette époque, ces voitures offraient une image de cette période dramatique dans laquelle les voitures de rallye ont appris à voler.

Un changement dans les règles des rallyes en 1983 a conduit à une véritable explosion des puissances des voitures du Groupe B. La nouvelle décision a permis aux fabricants de ces voitures de rallye d’avoir une liberté de conception jamais connue auparavant.

Et ils n’ont pas besoin de demander à plusieurs reprises : des moteurs développant plus de 500 ch sont rapidement apparus, et ont été capables de faire accélérer les voitures de 0 à 100 km/h en à peine trois secondes.

Les pilotes au volant de ces monstres puissants, qui ont besoin de grands ailerons pour les empêcher de s’envoler, ne semblent pas avoir de problèmes pour les apprivoiser. Sans surprise, les saisons allant de 1983 à 1986 ont été les plus passionnantes de l’histoire des rallyes automobiles.

Les concurrents ont dû faire face à des terrains difficiles et des conditions météorologiques extrêmes : des températures glaciales en Suède, de la chaleur et de la poussière au Kenya, des pistes rugueuses et glissantes en Grèce. Les Fans affluaient par milliers lors des différents rallyes, afin d’avoir l’opportunité incroyable d’entendre le bruit des moteurs et d’être dans les nuages de poussière projetés par le passage des voitures, passant souvent à seulement quelques centimètres des spectateurs. Les spectateurs ne pouvaient rêver mieux que ces contacts très très proches avec leurs héros.

Mais trop souvent, les limites sont là pour être transgressées. La course à la puissance engendrée par les constructeurs et la méconnaissance des risques d’accidents de la part des organisateurs des rallyes ont entraîné malheureusement des accidents tragiques.

En 1986, le Groupe B a été remplacé pour des raisons de sécurité par une nouvelle réglementation, mettant ainsi fin à une époque qui a eu une influence sur le sport en rallye plus que toute autre discipline.

Photos : 4Legend.com