La honte d’un propriétaire d’une Lamborghini Aventador à Londres poussée par des policières

Voici un situation que le propriétaire de cette Lamborghini Aventador de 2012 n’est pas prêt d’oublier : après être tombé en panne devant le magasin Harrods à Londres, deux policières présentes sur place ont dégagé la voie en poussant la supercar alors que le conducteur était très gêné à son volant.

Double peine pour ce propriétaire anglais : il est tombé en panne devant le grand magasin Harrods dans le quartier très fréquenté de Knightsbridge et en plus il a été la risée des passants se moquant de cette situation irréelle : deux policières ont poussé la voiture quelques mètres plus loin afin de ne pas gêner la circulation, l’homme restant au volant de la voiture en se faisant tout petit.

Cette Lamborghini Aventador blanche de 2012, peu kilométrée (11 265 km), n’a pas voulu démarrée sur la rue la plus exclusive de Londres où passent à longueur de journée de nombreuses voitures de luxe et des supercars. Malgré sa limitation à 5 mph, il n’est pas rare d’entendre des moteurs vrombir au maximum, exaspérant les riverains et les passants de jour comme de nuit.

Dans ce cas, la voiture avançait doucement mais sans bruit… car poussée par 2 policières en uniforme, ce qui a fortement amusé les passants assistant à ce spectacle surréaliste.

Selon un témoin ayant échangé avec le média Metro, le conducteur était tellement gêné (la tête dans ses mains) qu’il est resté à l’intérieur pendant que les 2 femmes et un passant poussaient sa voiture dans la rue, alors que la foule éclatait de rire.

Photos : SWNS