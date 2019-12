Lamborghini Countach QVX de 1985 – Fabriquée à 1 exemplaire pour le Groupe C

La Lamborghini Countach QVX est une voiture de course fabriquée à 1 seul exemplaire par Spice Engineering en 1985. Engagée en Groupe C en 1986, cette voiture de course est née de l’idée de David Jolliffe, l’importateur anglais de Lamborghini au Royaume-Uni via la société Portman Lamborghini. Pilotée par Tiff Needel lors des 500 km de Kyalami en 1986, la Lamborghini Countach QVX a ensuite pris sa retraite.

Lamborghini et la compétition

Lamborghini est très connu pour ses supercars, mais pas trop dans le domaine des voitures de course. Depuis la fin des années 1990, Lamborghini a développé officiellement des voitures de course GT sur base de Diablo, Murciélago et Huracán.

Cependant, au milieu des années 1980, Lamborghini n’avait pas encore développé et engagé de voitures en courses automobiles, ne le souhaitant pas (pour cause de problèmes financiers et de priorités fixée par Ferruccio Lamborghini) et ne le pouvant pas (production trop faible pour de nombreuses homologations). Des Lamborghini ont été engagées en courses automobiles via des initiatives privées, parfois soutenues de loin par l’usine. Son rival de toujours, Ferrari, était à l’opposé très présent depuis longtemps sur les circuits mondiaux. Cela n’a pas empêché la création de plusieurs Lamborghini uniques, destinées uniquement à la piste et créés notamment par Bob Wallace : Miura Jota, Urraco et Jarama.

Avec l’arrivée de Patrick & Jean-Claude Mimran à la tête de Lamborghini en 1981, avant le rachat en 1987 par Chrysler, Lamborghini s’est lancé dans le sport nautique. L’idée est venue du bateau personnel de Ferruccio Lamborghini, le Riva Aquarama motorisé par deux V12 de 4,0 litres du constructeur italien de voitures de sport.

Patrick Mimran a ainsi eu l’idée de développer des moteurs V12 plus puissants que ceux des Countach afin d’équiper des bateaux de course monocoques. Des plans de projets de moteurs V12 de cylindrées plus importantes (7 litres et plus) n’ayant pas vu le jour existaient dans les archives de l’usine de Sant’Agata Bolognese. C’était une bonne base pour développer à partir de 1984 des moteurs V12 de 8,2 l et même 9,3 l pour des bateaux de course et se faire une bonne image. En parallèle, Lamborghini avait des problèmes financiers et s’était lancé à la fin des années 1970 dans le projet d’un véhicule tout-terrain militaire pour l’armée américaine. Son prototype Cheetah n’ayant pas été retenu, d’autres prototypes ont pris le relais (LM001, LMA002, LM003) pour donner naissance en 1986 à une version civile : le Lamborghini LM002, motorisé par un V12 de 450 ch.

Les moteurs spécialement développés pour les Formule 1 des mers étaient plus gros que ceux des voitures, la place n’étant pas la même. La puissance était également plus importante : 720 ch contre 454 ch pour la Countach LP5000 QV apparue en 1985.

Les moteurs pour offshore développés par Lamborghini ont rapidement su se faire un nom et ont permis de nombreuses victoires en 1985 aux écuries ayant fait confiance au constructeur dans le championnat italien, européen et même dans le championnat du monde en 1986. Ce fut ainsi le premier engagement officiel de Lamborghini dans le monde de la compétition.

Origine du projet Countach QVX

Face à cette récente frénésie sur les eaux avec de nombreuses victoires, Lamborghini commença à s’ouvrir (sans pour autant franchir le pas) aux courses et à la préparation de voitures de course. Pour aller plus loin, la marque italienne restait prudente et souhaitait observer des engagements privés. En 1983, deux pilotes – Alex Postan & Barry Robinson – avaient battu 11 records nationaux sur le circuit de Milbrook en Angleterre au volant d’une Lamborghini Countach LP500S.

Face à ces performances, un homme était convaincu que la Countach avait un gros potentiel en compétition : David Jolliffe, dirigeant de la société anglaise « Portman Lamborghini », l’importateur britannique de voitures de sport italiennes.

Malheureusement, ce projet n’a pas pu avoir lieu, à cause du faible volume de production annuelle de la Countach l’empêchant d’être homologuée par la FIA dans un groupe approprié.

Malgré cela, David Jolliffe n’a pas baissé les bras et a décidé de taper plus haut en créant sa propre voiture pour le Groupe C, après avoir étudié en détails le règlement. Engager une voiture dans cette catégorie de prototypes sportifs n’est pas une chose facile : de sérieux concurrents y sont engagés comme Porsche, Jaguar et Sauber.

Malgré cela, David Jolliffe était très motivé pour construire sa propre voiture et trouver des partenaires afin de financer cet audacieux projet.

Développement de la voiture de course

La première étape était de solliciter directement Lamborghini pour un moteur. Le directeur technique du constructeur – Luigi Marmiroli – a apporté son aide en fournissant le nouveau moteur V12 Quatrovalvole issu de la Countach QV, développé grâce à l’expérience acquise du constructeur dans les bateaux de course. La cylindrée du moteur d’origine est passée de 5,2 l à 5,7 l grâce à une modification de la culasse : les valeurs d’alésage et course passent de 85,5 x 75 mm à 87 x 80 mm. Lamborghini a également développé un nouveau calculateur d’injection permettant de sortir une puissance de 640 ch à 7 800 tr/min et un couple de 640 Nm.

Ce moteur était couplé à une boîte de vitesses manuelle de course Hewland VG-C à 5 rapports.

Il ne restait plus qu’à trouver un châssis adapté, capable d’encaisser la puissance de ce nouveau moteur V12.

David Jolliffe s’est tourné vers l’un de ses amis, Peter Clark, cofondateur de CC Racing Developments (avec David Cook). Peter Clark était en étroite relation avec Gordon Spice, dirigeant de l’écurie anglaise Spice Engineering (créée avec son frère Derek Spice) qui courait dans la catégorie Groupe C2 avec une voiture de course reposant sur un châssis Tiga (Tiga Race Cars), seul et unique châssis en leur possession.

Le moteur Lamborghini étant spécifique, le châssis devait être adapté afin de le recevoir et être conforme à la réglementation du Groupe C.

Par manque de temps pour réaliser un nouveau châssis, celui de la voiture de course Tiga GC85 (châssis 279) de l’écurie Spice Engineering ayant remporté le championnat du Groupe C2 de 1985 a été été modifié pour la future voiture de course de David Jolliffe. Cette modification a permis à Spice Engineering de se lancer dans la conception de leur propre châssis devenant ainsi constructeur.

Jeff Hazell, directeur de Spice Engineering, s’est occupé de la partie arrière du châssis afin de l’adapter au gros moteur V12 Lamborghini.

La carrosserie de la nouvelle voiture de course était basée sur celle de la Tiga GC85, élargie de 10 cm à l’arrière, accueillant les nouveaux passages de roues. Quelques modifications ont été faites pour la Lamborghini de course : nouvelles portes, capot avant plus aérodynamique, pare-brise retravaillée. Au final, la Lamborghini Countach QVX avait des airs de Porsche 962C.

Achevée en 1985, la voiture ne pesait que 850 kg. La carrosserie était entièrement noire, chose peu courant à l’époque. Les feux arrière de Lamborghini Countach étaient installés sur la voiture de course, seuls éléments rappelant la voiture de série.

Engagement en Groupe C

David Jolliffe ne pouvait pas à lui seul financer et gérer une équipe de course. Il s’est ainsi associé à CC Racing Developments pour participer au Championnat du monde des voitures de sport 1986 avec la Lamborghini Countach QVX.

La nouvelle équipe a eu du mal à trouver des sponsors pour financer la saison, mais elle a pu conclure un partenariat payant avec la société britannique Unipart, une multinationale spécialisée notamment dans les pièces automobiles. Le sponsoring mettait en avant sa nouvelle huile performante, l’Unipart Supreme.

La décoration noire de la voiture a ainsi reçu les logos du seul sponsor mais aussi des autocollants Lamborghini sur le haut du pare-brise et sur les ailes avant.

L’équipe fait appel à deux pilotes pour la saison 1986 : l’anglais Tiff Needell (plus connu en tant que présentateur de l’émission TV Fifth Gear et auparavant Top Gear) et l’italien Maura Baldi (ancien pilote de F1).

La voiture a fait un début prometteur durant l’hiver 1986 lors d’essais sur le circuit de Silverstone.

Rapidement, les problèmes financiers se sont faits ressentir : annoncée lors de certaines courses du Groupe C, la Lamborghini Countach QVX n’a même pas participé aux essais.

Ne pouvant pas apparaître à la première étape du Championnat du monde des voitures de sport à Monza, la voiture était attendue à Silverstone : elle était absente! Lors de la troisième manche a la prestigieuse course d’endurance des 24 Heures du Mans, occasion rêvée pour se faire remarquée et attirer plus d’investisseurs, la voiture était aux abonnés absents. Après une autre course manquée à Brands Hatch (quatrième manche du championnat 1986), la voiture a finalement fait son apparition à la course des 500 km de Kyalami en Afrique du Sud (le 23 novembre 1986), course ne comptant pas dans le championnat Groupe C.

Avec un plateau constitué de sérieux concurrents et pilotes chevronnés, la Lamborghini Countach QVX a fait sa première course et a fait sensation avec au volant Tiff Needell (Mauro Baldi ayant quitté l’équipe un peu plus tôt dans l’année suite aux problèmes financiers de l’équipe).

Tiff Needell a qualifié la voiture en 7e position derrière toutes les Porsche. Il est resté à cette position durant la première manche de la course et a terminé sans rencontrer de soucis. Durant la seconde manche, deux voitures de tête ont abandonné permettant à Tiff Needell de prendre la 5ème place au classement général, ce qui a été un très bon résultat pour les débuts de l’équipe et de la voiture.

Malheureusement, cette course fut la dernière pour cette nouvelle voiture de course pour des raisons financières : l’écurie avait annoncé la présence de la Countach QVX aux 1000 km de Silverstone 1987 et aux 24 Heures du Mans 1987.

La voiture avait du potentiel pour se démarquer voire remporter des courses. Cela n’a pas pu se faire en raison du manque de trésorerie de l’équipe.

Ce ne fut pas pour autant la fin de la présence d’une voiture à moteur Lamborghini dans le groupe C. En 1991, le moteur V12 de 3,5 litres développant 600 ch – conçu pour la Formule 1 – était présent dans le prototype KM-011 de l’équipe Konrad Motorsport.

Retraite au Japon

La voiture a ensuite été remisée puis achetée par un collectionneur japonais qui la possède toujours. La Lamborghini Countach QVX est parfois visible au Japon lors de certaines compétitions et événements amateurs du JLOC (Japan Lamborghini Owners Club).

Photos : Portman Lamborghini – sushinigiritetu / DR – Vidéo : sushinigiritetu