Porsche Esports Supercup : les qualifications pour la saison 2020 sont en cours

Après la première saison 2019 réussie, la série de courses en ligne Porsche Esports Supercup est à nouveau lancée. Les tours de qualification pour la coupe monomarque virtuelle organisée conjointement par Porsche et iRacing se poursuivent depuis la mi-décembre2019 et dureront douze semaines. À partir de mai 2020, les 20 meilleurs pilotes de course de simulation de la qualification et les 20 premiers pilotes de la saison précédente s’affronteront sur dix week-ends de course sur des circuits emblématiques faisant partie de la Carrera Cup.

« La première année de la Porsche Esports Supercup a été dominée par des courses passionnantes : en 20 courses, nous avons vu dix vainqueurs différents. Nous avons atteint notre objectif de rassembler les meilleurs pilotes de simulation au monde dans une série de courses. Nous avons d’autant plus hâte d’être à la saison 2020, où nous courons sur le Circuit de La Sarthe en parallèle des 24h du Mans. En outre, les pilotes doivent faire leurs preuves sur la Nordschleife du Nürburgring comme le circuit le plus difficile du monde », a déclaré Marco Ujhasi, directeur des Esports chez Porsche Motorsport.

Les nouvelles fonctionnalités du championnat virtuel en 2020 incluent un test de pré-saison de deux jours à Barcelone au cours duquel les pilotes peuvent se préparer pour la saison. Le Porsche Esports Sprint Challenge aura également lieu pour la toute première fois : une nouvelle série dans le cadre de la Supercup impliquant des véhicules Porsche Cayman GT4 Clubsport. Il est ouvert à tous les pilotes ne participant pas à la Porsche Esports Supercup.

40 pilotes de 16 pays ont participé à la première édition de la série de courses en ligne. L’Australien Joshua Rogers est arrivé en tête. Il a également été le premier pilote de course virtuel à recevoir un prix lors de la «Nuit des champions», un événement de gala qui a eu lieu au début du mois de décembre pour honorer les vainqueurs du sport automobile Porsche de l’année.

Calendrier de la Porsche Esports Supercup 2020



