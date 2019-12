Top 5 des décorations colorées des Porsche 917

Les autocollants colorés et la peinture font autant partie de l’ADN de Porsche Motorsport que le moteur boxer. Dans la série Porsche Top 5, Porsche présente cinq combinaisons de couleurs historiques des différents modèles 917.

N°5 : Porsche 917-001 avec jeu de couleurs vert et blanc

La voiture portant le numéro de châssis 917-001 était un showcar achevé deux jours seulement avant le salon automobile de Genève 1969. Pour marquer le 50ème anniversaire de la 917, une technologie 3D de pointe a été utilisée pour restaurer ce modèle dans son état d’origine, avec le jeu de couleurs vert et blanc.

N°4 : Porsche 917/20 «Cochon rose»

La Porsche 917/20 est mieux connue sous le surnom de «Cochon rose» (Sau en Allemand). La voiture de course est plus large de 24 centimètres que la Porche 917 « classique » et a subi d’autres modifications pour améliorer l’aérodynamisme. La carrosserie retravaillée a inspiré les designers en 1971 pour donner à la voiture une finition rose et appliquer des marquages ​​qui montrent des coupes de viande.

N°3 : Porsche 917 LH avec livrée Martini

Cette Porsche 917 LH «longue queue» à livrée Martini a été repeinte en 1971. Un an plus tôt, cette voiture de course – qui portait encore à l’époque un motif psychédélique à rayures vertes et violettes – a abandonné aux 24 Heures du Mans 1970 en raison d’une panne moteur. Malheureusement, elle n’a pas non plus pu couvrir toute la distance sur le circuit de la Sarthe l’année suivante. Néanmoins, ce modèle 917 a été la première voiture de course à établir une vitesse moyenne record de plus de 240 km/h au Mans.

N°2 : Porsche 917 en livrée Gulf

La Porsche 917 en livrée Gulf avec sa décoration bleu clair et orange est devenue célèbre principalement en raison de son apparition dans le film de Steve McQueen «Le Mans».

N°1 : Porsche 917 en livrée Salzbourg

La première place du classement est occupée par la 917 rouge et blanc de l’équipe Porsche Salzburg. Basée sur les couleurs du drapeau autrichien, cette voiture de course a décroché sa toute première victoire globale pour Porsche aux 24 Heures du Mans en 1970.

Photos / Vidéo : Porsche