Un 4ème modèle Lamborghini et stabilisation des ventes à 8 500 unités/an

Alors que les ventes des modèles Lamborghini sont en progression depuis 9 ans, l’année 2020 sera une année charnière. Selon le PDG de Lamborghini, Stefano Domenicali, la production se stabilisera à partir de fin 2020 à environ 8 500 exemplaires. Ce chiffre n’évoluera pas jusqu’à l’arrivée d’un quatrième modèle en 2025. Un nouveau modèle pour la piste en édition limitée est prévu pour 2020.



Grâce à son nouveau super SUV Urus (environ 70% de nouveaux acheteurs âgés entre 45 et 55 ans), les ventes du constructeur italien de supercars sont en constante évolution, battant chaque année un nouveau record. Mais cette folle ascension va prendre prochainement fin et va se stabiliser autour de 8 500 unités produites par an (environ 8 200 modèles produits en 2019). C’est ce qu’a déclaré Stefano Domenicali dans une interview donnée au média Automotive News Europe.

En effet, il s’attend à ce que les ventes des supercars de Lamborghini augmentent au maximum de 3% par an. La production de l’Urus tournant à plein régime (environ 4 500 exemplaires produits en 2019) est déjà à sa limite par rapport à la capacité de l’usine.

Il y a ainsi une limite à cette croissance qui ne pourra pas être dépassée sans l’arrivée vers 2025 d’un quatrième modèle et l’agrandissement de l’usine de Sant’Agata Bolognese.

Stefano Domenicali a en effet confirmé durant son interview que la société envisage de produire un modèle grand tourisme GT à 4 places. Les détails tels que la plate-forme et le groupe motopropulseur n’ont pas encore été validés. Selon Maurizio Reggiani, directeur de la R&D Lamborghini, il pourrait s’agir d’un voiture de sport électrique (comme par exemple l’Audi e-tron GT).

Avec cette nouveauté, la production Lamborghini pourra dépasser les 10 000 unités fabriquées.

Pour continuer à booster les ventes et l’intérêt pour la marque au taureau de combat, Lamborghini continuera – selon Stefano Domenicali – de développer et proposer des modèles en édition limitée (avec l’arrivée en 2020 d’une voiture de piste développée par Squadra Corse et designée par le Centro Stile de Sant’Agata Bolognese : V12 atmosphérique de 830 ch) mais aussi des one-of sur base de l’Aventador (2 modèles seront livrés à leur propriétaire fin 2020) ainsi qu’une augmentation de la fabrication et la vente de pièces de rechange pour les Lamborghini anciennes via Lamborghini Polo Storico.

Photos : Lamborghini