Lamborghini LM002 6×6 : un étonnant projet

Le Lamborghini LM002 est un 4×4 qui a marqué la fin des années 1980 avec sa stature imposante, son incroyable moteur V12 de 5,2 litres issu de la Countach et sa consommation gargantuesque. Plus de 30 ans plus tard, une étonnante version 6×6 prend vie virtuellement grâce à Abimelec Design via un modèle à la fois baroudeur et luxueux avec la présence de beaucoup de boiserie dans la benne arrière spécialement aménagée.

Abimelec Design a conçu une version spécifique allongée du Lamborghini LM002 avec 6 roues motrices, en s’inspirant du Mercedes-Benz G63 6×6. Ce nouveau design virtuel est assez réussi avec une carrosserie plus grande, notamment au niveau de la benne arrière qui est superbement habillée d’un plancher en bois comme sur certains bateaux haut de gamme.

Deux sièges orientés vers l’arrière sont présents avec une console centrale recouverte de cuir rouge (comme dans l’habitacle) apportant une touche de luxe supplémentaire et intégrant notamment un allume-cigare et un cendrier pour les fumeurs.

De chaque côté de la benne arrière se trouvent des bancs recouverts de bois laqué permettant d’accueillir 4 passagers supplémentaires, soit au total 10 personnes assises.

Photos : Abimelec Design