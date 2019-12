Livre « Trabi Love » – Delius Klasing

« Trabi Love » est un livre dédié exclusivement à la Trabant (surommée Trabi en Allemagne), le véhicule emblématique de l’ancienne Allemagne de l’Est qui était d’abord détesté puis aimé lors de la chute du Mur de Berlin. Aujourd’hui la Trabant est vénérée et très recherchée par les collectionneurs. Delius Klasing a récemment publié un livre qui la présente de manière originale, faisant intervenir un grand nombre d’auteurs et de propriétaires la connaissant parfaitement.

Un livre culte sur la Trabant

Une voiture a été mise en avant par les médias lors de la fin de l’ex RDA : la Trabant qui incarnait la « voiture du peuple ». Cette voiture économique fabriquée par Sachsenring dans les anciens locaux d’Audi et de Horch à Zwickau devait avoir un livre dédié. C’est dorénavant chose faite avec « Trabi Love » grâce à l’éditeur Delius Klasing.

A ses débuts il y a plus de 60 ans, la Trabi – en tant que petite voiture économique – a fait l’objet de nombreuses railleries de par sa conception avec une carrosserie constituée de matériaux thermoformés et un tout petit moteur à deux temps peu puissant. En 1989, son destin a changé lorsqu’elle est apparue à l’Ouest : certains allemand de l’Est ont vendu leur Trabi pour quelques Marks. Aujourd’hui, cette voiture mythique est très recherchée à travers le monde par des amoureux d’automobile et se revend à un prix assez élevé.

Ce livre est une énorme déclaration d’amour à cette voiture d’abord fortement critiquée via de superbes photos et textes écrits par une dizaine d’auteurs, spécialistes et propriétaires de Trabant.

« Trabi Love » présente plus de 200 pages l’histoire et l’évolution de ce véhicule à Zwickau mais aussi certains modèles colorés et bichonnés par leurs propriétaires, qu’ils soient Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, aux États-Unis et même en Équateur, où la première Trabant importée a été payée avec une cargaison de bananes.

La Trabant n’est pas un modèle spécifique, mais une famille de modèles qui a évolué durant des décennies : voiture familiale à 2 portes, voiture de commandement militaire, voiture de rallye, véhicule de loisir, break, …

Mon avis

L’éditeur allemand Delius Klasing aime se focaliser sur des modèles spécifiques qui ont marqué des générations de passionnés. La Trabant fait partie de ces voitures qui ne laisse personne indifférent. Pour tous ceux et celles qui ont connus l’époque du Rideau de Fer coupant l’Allemagne en deux et séparant l’Europe de l’URSS, cette voiture permet de se remémorer des souvenirs et des anecdotes. J’ai eu le chance de croiser énormément de Trabi lors de la réunification et de visiter l’ancien musée August Horch ainsi que le nouveau, mettant bien en avant ce modèle via divers exemplaires et même une partie des chaînes de production.

Ce livre présente la Trabant de manière non conventionnelle à travers des récits et des retours d’utilisateurs agrémentés de sublimes photos récentes mais aussi d’époque.

Des dizaines de modèles Trabant posent à travers le Monde : aux Etats-Unis à New York, dans la Savane indienne, en Allemagne, aux Pays-Bas, …

Des images d’époque montrent différents modèles conçus et même des prototypes. L’un des photographes a pu visiter l’usine de production de l’époque et immortaliser des scènes de vie.

Ce livre met en avant la passion et l’amour de quelques propriétaires pour ce modèle traversant le temps sans prendre trop de rides.

Comme souvent, les meilleurs livres sont édités en anglais et en allemand, et c’est de nouveau le cas avec Trabi Love qui est uniquement dans le langue de Goethe. Il s’agit néanmoins d’un très beau livre à acheter, agréable à parcourir et illustré de superbes photos.

Ce livre peut être acheté dans les bonnes librairies, sur le site de l’éditeur et sur amazon.fr :

Caractéristiques

208 pages

166 photos en noir et blanc

Dimensions : 29,7 x 29.5 x 2,5 cm

Langue : Allemand

Publication: Octobre 2019

Éditeur : Delius Klasing

ISBN: 978-3-667-11696-3

Prix : 49,00 euros TTC

Photos : 4Legend.com