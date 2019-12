Nokian Tyres : premier fabricant de pneus à proposer des housses de pneus partiellement composées en biomatériaux

Nokian Tyres améliore ses housses de pneus pour qu’elles soient plus respectueuses de l’environnement. Elles sont désormais partiellement composées de biomatériaux pour réduire les émissions de dioxyde de carbone jusqu’à 75%, par rapport à la fabrication de housses en plastique vierge ou recyclé. Elle sont aussi labélisées « I’m green ».

« En tant que groupe, nous voulons être le précurseur de l’industrie en matière de durabilité et prendre en compte les enjeux tout au long du cycle de vie d’un pneu, des matières premières et de la fabrication au recyclage adéquat des pneus. La production des housses de pneus à partir de matériaux plus respectueux de l’environnement en fait partie « , a déclaré Marko Mäkelä, Responsable des Ventes chez Nokian Tyres en Finlande.

Près de 40 000 kg de plastique sont utilisés chaque année pour les housses de pneus Nokian Tyres en Finlande et en Norvège. La production des nouvelles housses de pneus, composées de PE (polyéthylène) vert et de LDPE (polyéthylène basse densité), produit environ 20,02 tonnes de dioxyde de carbone. La production de housses en plastique vierge elle, fabrique environ 88 tonnes de CO2 et celle de housses en plastique recyclé, environ 44 tonnes.

Le label « I’m green » indique des matières premières plus respectueuses de l’environnement

Les émissions de dioxyde de carbone plus faibles engendrées par la fabrication des housses sont dues à la plus grande proportion de matières premières issues de l’éthylène de canne à sucre d’origine biologique. La canne à sucre a déjà absorbé le dioxyde de carbone de l’atmosphère pendant sa phase de croissance, réduisant ainsi la valeur des émissions finales liées à la production des housses.

Les housses de pneus ont reçu le label « I’m green » pour leur respect de l’environnement. Nokian Tyres est le premier fabricant de pneus au monde à proposer des housses de pneus portant ce label.

Le label « I’m green » est la propriété de la société pétrochimique Braskem et son utilisation est strictement contrôlée et réglementée. Pour obtenir le label, le PE vert (polyéthylène) doit représenter plus de 50% des matières premières de la composition du produit. Parmi les housses utilisées par Nokian Tyres, le PE vert (polyéthylène) représente 55 % des matières premières.

