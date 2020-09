10 Audi e-tron entièrement autonomes testées en Chine

Le groupe Volkswagen lance une phase de tests d’une flotte de dix Audi e-tron entièrement autonomes dans le quartier de Haiheng de la ville chinoise de Hefei, qui compte environ 80 km de routes avec une infrastructure compatible avec les véhicules intelligents. Ces véhicules seront utilisés en tant que taxi par les habitants de la région à l’aide d’une application développée par Volkswagen.

La Chine se positionne comme pays leader de la conduite autonome en investissant massivement dans les nouvelles technologies. Hefei (capitale de la province de l’Anhui, en Chine orientale), étant l’une des principales villes chinoises engagées dans les nouvelles technologies de conduite autonome, est l’endroit idéal via ses infrastructures dédiées afin de tester en conditions réelles les véhicules autonomes dans ses rues.

Le constructeur automobile allemand Volkswagen a lancé le mercredi 26 août 2020 son service pilote de conduite autonome à Hefei. C’était également une première pour Hefei, qui a délivré son premier permis d’essai de véhicule de conduite autonome au groupe Volkswagen China. Le permis permet au constructeur automobile allemand de réaliser en septembre 2020 des essais routiers de véhicules à conduite autonome.

Weiming Soh, vice-président exécutif de Volkswagen China, déclare : « Il s’agit de notre premier projet pilote en Chine qui vise à relier les mondes automobile, électrique et numérique au profit des consommateurs. Nous nous sentons très proches du gouvernement de Hefei. Il a le désir de le faire et nous nous y empressons. »

La flotte utilisée pour ces essais de conduite autonome se compose de 10 modèles Audi e-tron. Volkswagen ne précise pas si la technologie employée par cette flotte d’Audi e-tron utilisera la technologie d’Argo AI, une société de conduite autonome dans laquelle Volkswagen a récemment réalisé un énorme investissement de 2,6 milliards de dollars. Argo AI compte actuellement deux principaux investisseurs : Volkswagen et son partenaire Ford, qui partagent à parts égales 80% de la société. Argo AI est en concurrence face à Cruise (General Motors), Waymo (Google) et Tesla dans le domaine de la conduite autonome.

Le quartier de Haiheng, située dans la zone de développement économique et technologique de Hefei, sera le site d’essai d’une superficie totale de 16 kilomètres carrés et d’un réseau routier de 80 km. Comprenant des universités, des centres commerciaux, des parcs, des hôpitaux, des zones résidentielles et une zone industrielle, ces routes aident Volkswagen à réaliser des tests de conduite autonome visant à optimiser l’expérience des utilisateurs, selon le constructeur automobile.

La deuxième phase des tests est prévu pour début 2021 avec des passagers à bord des véhicules autonomes afin de jouer un rôle de taxi autonome. Selon Volkswagen, l’application mobile ezia (spécifique à ce projet) permettra aux utilisateurs de réserver une course d’essai dans le quartier de Haiheng.

À l’avenir, l’application ezia devrait être une plate-forme intégrée couvrant une multitude d’options de services de voyage, afin de répondre à divers besoins personnalisés.

Weiming Soh ajoute : « La numérisation, l’électrification et la conduite autonome sont les principales orientations de développement du groupe Volkswagen. Grâce à la capacité de Volkswagen à intégrer la technologie, le matériel et les logiciels, nous avons la capacité de créer une solution de service de voyage intégrée pour les utilisateurs, c’est-à-dire un écosystème de services de conduite autonome couvrant cinq couches.

Ce projet pourrait ultérieurement être étendu à d’autres villes, bien qu’il n’y ait pour l’instant aucun calendrier précis.

Photos : DR / Audi