Mauvaise course pour les Porsche à la 5ème course des NLS

La cinquième manche des Nürburgring Endurance Series (NLS) s’est terminée samedi avec des positions neuf et dix pour les deux voitures Porsche les mieux placées. Le point culminant de la saison des NLS a également servi de test final avant la course de 24 heures du Nürburgring, qui a été reportée aux 26 et 27 septembre 2020. Au cours des derniers mètres de la course de six heures sur la combinaison du circuit court du Grand Prix et du vénéré Nordschleife, Dennis Olson dans sa voiture n°18 KCMG a réussi à rattraper la Porsche n°31 Frikadelli. Tous deux ont bénéficié d’une pénalité de quatre minutes qui a fait passer la 911 GT3 R de Manthey Racing de la quatrième à la 13ème place à l’arrive.

Les qualifications de 90 minutes du samedi matin se sont également terminées sur des résultats mitigés pour Porsche. La Porsche 911 GT3 R n°4 de Falken Motorsport, pilotée par Klaus Bachler, Matteo Cairoli, Peter Dumbreck et Martin Ragginger, avait signé le 14ème temps le plus rapide – directement devant la voiture n°911 de Manthey-Racing avec pour équipage de Lars Kern et des deux pilotes d’usine Matt Campbell et Mathieu Jaminet. La 19ème position était occupée par la Porsche n°19 de KCMG avec Josh Burdon, Alexandre Imperatori et Edoardo Liberati partageant le pilotage.

Immédiatement après le départ, l’ordre a été complètement remanié : avec Bachler au volant, la n°4 s’est frayée un chemin à travers le peloton jusqu’à la septième place dans le premier tour; la Manthey-Porsche avec Christensen dans le cockpit a pris la 12ème place. Après 30 bonnes minutes, un accident à Döttinger Höhe a déclenché une phase Code 60 plus longue, que la Frikadelli-911 GT3 R (#31) et la Porsche n°19 KCMG ont parfaitement utilisé pour leur premier arrêt au stand. Les deux ont ensuite rejoint le peloton de tête. À mi-chemin de la course de six heures, elles étaient respectivement à la première et à la troisième place, tandis que la voiture n°4 perdait du terrain – un rival avait tamponné à l’arrière de la 911, cependant, les dommages étaient rapidement réparés.

À l’approche du dernier tiers de la course, la 911 n°19 a dû rentrer au stand pour des réparations après avoir été accidentée et a ainsi perdu toutes les chances d’une place sur le podium. Pendant ce temps, la Porsche de Manthey Racing arborant la livrée distinctive «Grello» ainsi que le véhicule n°4 aligné par Falken Motorsport réapparaît au sommet. La chance, cependant, a également échappé aux deux véhicules : le n°911 a écopé d’une pénalité de quatre minutes après avoir violé une phase de prudence, tandis que Peter Dumbreck a dû garer sa 911 Falken Motorsport en bord de piste suite à une crevaison. Cela a permis aux pilotes d’usine Michael Christensen et Kévin Estre ainsi qu’à leurs coéquipiers Jeroen Bleekemolen et Maxime Martin de se hisser à la neuvième place avec la voitrue n°31 de Frikadelli Racing. Dans le 41ème et dernier tour du circuit de 24 kilomètres, ils ont dû laisser passer la Porsche n°18 du KCMG, partagée par Dennis Olson avec les pilotes d’usine Romain Dumas, Patrick Pilet et Richard Lietz.

Résultat de la 5ème manche des Nürburgring Endurance Series

Mattia Drudi / Christopher Mies / Kelvin van der Linde (Audi #29), 41 tours

2. Mirko Bortolloti / Robin Frijns / Christopher Haase / Markus Winkelhock (Audi #32), – 3,988 secondes

3. Björn Grossmann / Luca Ludwig (Ferrari # 26), – 14,064 secondes

4. Raffaele Marciello / Maximilian Götz / Maximilian Buhk / Fabian Schiller (Mercedes #2), – 48,187 secondes

5. Philipp Eng / Alexander Sims / Nick Catsburg / Nick Yelloly (BMW #99), – 1,06,962 minutes

Hubert Haupt / Philip Ellis / Nico Bastian / Gabriele Piana (BMW #17), – 1.21.968 minutes

9. Romain Dumas / Richard Lietz / Patrik Pilet / Dennis Olsen (Porsche #18), – 2.46.861 minutes

10. Michael Christensen / Kévin Estre / Maxime Martin / Jeroen Bleekemolen (Porsche #31), – 2.48.883 minutes

13. Matt Campbell / Mathieu Jaminet / Lars Kern (Porsche #911), – 4.13.519 minutes

14. Sven Müller / Thomas Preining / Dirk Werner / Christian Engelhart (Porsche #3), – 4,28,520 minutes

16. Klaus Abbelen / Lance David Arnold / Alex Müller (Porsche #30), – 6,30,496 minutes

24. Marco Holzer / Patrick Kolb / Laurenzo Rocco Di Torrepadula (Porsche #25), – 1 tour

Photos : Porsche