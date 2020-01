12H Bathurst 2020 – Cinq Porsche 911 GT3 R engagées

Porsche va défendre ses titres dans l’Intercontinental GT Challenge à Bathurst, en Australie. En 2019, le constructeur de voitures de sport a remporté les titres IGTC dans les classements constructeurs et pilotes. La course d’endurance de douze heures (du 1er au 2 février 2020) marque traditionnellement le début du plus important championnat de voitures de sport GT3. Dans la course sur le Mont Panorama, cinq Porsche 911 GT3 R sont confrontées à une forte opposition de la part des véhicules de dix autres constructeurs dont Audi. L’an dernier, Porsche a remporté l’épreuve de longue distance à Bathurst pour la première fois de son histoire grâce à l’équipe client EBM (Earl Bamber Motorsport).

La course

Cette année marque la 18ème édition de la course de 12 heures sur le circuit Mount Panorama dans l’état australien de la Nouvelle-Galles du Sud. L’épreuve classique d’endurance y a été disputée pour la première fois en 1991. Le circuit de 6,213 kilomètres à 200 kilomètres à l’ouest de Sydney se compose de routes publiques avec 23 courbes. A chaque tour, les véhicules doivent faire face à une différence d’altitude de 174 mètres. Le tracé de la piste pose un grand défi aux pilotes et aux ingénieurs. Les combinaisons de virages serrés au sud exigent une concentration maximale au volant. Les passages les plus rapides sont les deux longs tronçons, Conrod Straight (1,916 km) et Mountain Straight (1,111 km). Cette année, une quarantaine de véhicules seront alignés sur la grille de départ, dont 33 modèles GT3, un record aux 12 heures à Bathurst.

Les équipes et les pilotes Porsche

Lors de l’événement, quatre équipes de clients Porsche rivalisent avec un total de cinq Porsche 911 GT3 R. Comme les vainqueurs de l’année dernière, EBM – l’équipe du pilote d’usine Porsche Earl Bamber – aborde la course avec le numéro un. Les deux champions en titre du championnat IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Earl Bamber et Laurens Vanthoor, ainsi que la légende australienne du sport automobile Craig Lowndes, partagent une 911.

Dans le véhicule n°12 engagé par NED Racing Team se trouvent le pilote d’usine Porsche Romain Dumas, le pilote Porsche Junior Jaxon Evans et David Calvert-Jones. L’équipe Absolute Racing engage deux véhicules : le pilote d’usine Porsche Matt Campbell partage le volant de la voiture n°911 avec Mathieu Jaminet et Patrick Pilet. Le pilote d’usine Porsche Dirk Werner et le jeune pilote professionnel Porsche Thomas Preining font équipe avec Matteo Cairoli dans la voiture n°912. Enfin, Grove Racing s’attaque à l’événement avec Stephen Grove, son fils Brenton Grove et Ben Barker.

La Porsche 911 GT3 R

Dans l’Intercontinental GT Challenge, la dernière Porsche 911 GT3 R a fait sa première apparition à Laguna Seca (USA) l’an dernier. Elle est basée sur la voiture de sport de haute performance : la Porsche 911 GT3 RS. Le moteur six cylindres à plat produit plus de 500 ch (368 kW). Le week-end prochain, la version actuelle de la Porsche 911 GT3 R fera ses débuts sur le circuit de Mount Panorama.

Les horaires

L’événement à Bathurst commence par les essais libres vendredi prochain. Samedi, lors de la séance de qualification, les pilotes se disputeront les meilleures places sur la grille. Traditionnellement, la course débute le dimanche 2 février, avant l’aube à 5h45 heure locale (samedi, 19h45 heure de Paris). La course entière peut être regardée en direct sur www.bathurst12hour.com.au.

Photos : Porsche