Audi A1 Proto par Dytko Sport : quattro et 370 ch pour le rallye

Alors qu’Audi a annoncé ne pas développer de version S et RS de son A1 à cause des coûts trop importants concernant la transmission intégrale quattro, le spécialiste polonais de voitures de rallye – Dytko Sport – a réalisé l’Audi A1 Proto, dotée des 4 roues motrices et animée par le moteur 5 cylindres turbo issu de l’Audi RS 3, développant 370 ch.

Cette voiture est une commande spéciale de Reinhold Sampl, un skieur autrichien s’étant reconverti depuis 2013 dans les rallyes. Suite à un grave accident lors d’une descente à ski, sa colonne vertébrale a été touchée, le paralysant partiellement.

En 2015, il participe à différents rallyes européens à bord d’une Audi TTS quattro spécialement développée et construite par Dytko Sport.

En 2020, Reinhold Sampl change de monture pour un modèle exclusif qui va donner à certains l’envie de s’engager en rallye : l’Audi A1 Proto développée également par Dykto Sport qui a une solide réputation dans ce domaine.

Cette nouvelle A1 quattro est entièrement préparée pour les rallyes avec un arceau cage, des sièges baquets, des suspensions adaptées, des éléments de carrosserie allégés et aérodynamiques, une transmission intégrale quattro et surtout un puissant et redoutable moteur 5 cylindres turbo développant 370 ch via une boîte de vitesse automatique.

La voiture est beaucoup plus large avec ses 1,82 m. Elle peut également être homologuée pour participer à des courses en catégorie FIA R4 et des courses de cotes.

Photos : Dytko Sport / MN Photography / DR