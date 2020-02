Spielwarenmesse 2020 – Miniature Porsche 917 K au 1:8 par Ixo Collections Diamant8

A l’occasion du salon international du jouet de Nuremberg – la Spielwarenmesse 2020, le spécialiste français de miniatures a dévoilé une très belle nouveauté qui va faire plaisir à de nombreux porschistes et collectionneurs de modèles réduits : la Porsche 917 K à l’échelle 1:8 comportant plus de 650 pièces en métal et en plastique à monter soit-même et sans peinture.

La marque Ixo Models s’est depuis longtemps spécialisée dans la fabrication de miniatures offrant un bon rapport qualité-prix pour des collections thématiques (du type Hachette Collections, Altaya, …) et à différentes échelles.

Durant l’édition 2020 du plus gros salon européen du jouet et l’un des plus gros mondiaux, une belle nouveauté a été dévoilée en exclusivité : la miniature à monter à l’échelle 1:8 de la Porsche 917 K (châssis 917 004/017) n°20 aux couleurs de Gulf Racing ayant participé (et abandonné) aux 24 Heures du Mans 1970.

Sous la récente gamme ixocollections (comportant déjà une sublime Peugeot 205 GTI rouge à cette même échelle), la marque Diamant8 se compose d’un premier modèle exclusif et très finement détaillé : cette Porsche 917 K qui est composée de plus de 650 pièces dont 115 éléments en métal (carrosserie et châssis) et une grande partie en plastique injecté. Tous les éléments de ce kit à assembler via des vis (et non de la colle) sont tous peints et décorés.

Cette grosse miniature s’adresse à tout type de collectionneurs n’ayant pas forcément la compétence d’assemblage et de peinture.

Toutes les pièces sont présentes dans un très gros carton avec une notice de montage et les outils nécessaires à la construction. A l’intérieur, les éléments sont présentés et rangés dans des compartiments et des boîtes accentuant le côté premium de cette miniature. Contrairement aux modèles en résine à la même échelle, cette miniature Porsche a ses portes pouvant s’ouvrir, le capot moteur se levant (et pouvant rester ouvert via une cale) et la trappe avant s’enlevant.

Tous les éléments de la voiture – visibles et cachés – sont très bien détaillés. La direction est fonctionnelle avec les roues et le volant mobiles.

Ce kit complet (et non via une collection en librairie) va prochainement être disponible chez certains revendeurs spécialisés à un prix supérieur à 1 500 euros.

Photos : 4Legend.com