12H Bathurst 2020 – Présentation des cinq Audi R8 LMS engagées

Avant le début de la course des 12 Heures de Bathurst 2020 se tenant en Australie, les voitures de course engagées sont présentées au public et ont paradé dans les rues de Bathurst. C’est l’occasion de découvrir toutes les Audi R8 LMS engagées avec leurs décorations.

Les voitures conçues par Audi Sport customer racing sont des R8 LMS spécialement adaptées à la réglementation GT3. Elles sont engagées par quelques équipes privées en dans le championnat Intercontinental GT Challenge (IGTC).

L’équipe la plus importante – Audi Sport Team Valvoline – engage trois voitures aux couleurs du sponsor principal.

La course d’endurance de Bathurst débutera le dimanche matin peu avant l’aube à 5h45 heure locale (le samedi à 19h45 heure de Paris). Les fans pourront suivre la course en direct sur www.bathurst12hour.com.au.

Photos : Audi