Dates anniversaire Audi en 2020

Audi Tradition a publié son dernier livret numérique « Anniversary Dates 2020 » qui fournit les dates les plus importantes concernant l’histoire d’Audi et de ses produits. Cette année, il y a une trentaine de dates d’anniversaire à retenir.

Il y a 40 ans, la firme d’Ingolstadt a présenté l’Audi quattro et, ce faisant, a fait sensation au Salon international de l’automobile de Genève. C’était la première fois qu’un coupé sportif de haute performance (147 kW / 200 ch) était disponible avec une transmission intégrale – un concept de conduite qui était auparavant réservé uniquement aux camions et aux véhicules tout-terrain. L’idée est née à l’hiver 1976/77 lors d’essais sur le tout-terrain VW Iltis qu’Audi développait pour l’armée allemande. Les excellentes performances de conduite de ce modèle sur la glace et la neige ont conduit les ingénieurs à l’idée d’installer un système de transmission intégrale dans une Audi 80 produite en série.

Il y a 20 ans, AUDI AG remportait pour la première fois les 24 Heures du Mans. Depuis le début de ce siècle, Audi Sport a remporté 13 victoires au total. Il y a 30 ans a eu lieu la première de l’Audi V8 dans les championnats allemands de voitures de tourisme DTM, où la voiture allait remporter le championnat. Il y a 25 ans, le constructeur d’Ingolstadt a présenté son concept Coupé pour l’Audi TT à l’IAA de Francfort. Il y a 110 ans, la première voiture Audi a été lancée sur le marché: la 10/22 PS. Appelée Typ A en interne au sein de l’entreprise, le Phaeton a été développé par August Horch et Hermann Lange. Il y a 70 ans, en août 1950, la première voiture de tourisme DKW depuis la Seconde Guerre mondiale a quitté la chaîne de production de l’usine de Düsseldorf de l’époque. Cela fait également 50 ans que le bâtiment de développement technique du site d’Ingolstadt était prêt à recevoir les équipes.

Il convient également de rappeler les dates suivantes: 30 ans depuis les véhicules hybrides Audi Duo; 30 ans depuis l’Audi S2 Coupé; 30 ans depuis l’Audi 100 / C4 – la première Audi à six cylindres; 50 ans depuis le lancement sur le marché de l’Audi 100 Coupé S; 135 ans depuis la création de la société Wanderer, prédécesseur d’Audi; 140 ans depuis l’ouverture du site de Neckarsulm.

Un aperçu complet se trouve en téléchargement à ce lien (PDF).

Photo : Audi