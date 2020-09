24H Mans 2020 – Porsche Motorsport subit onze conséquences du report de la course

Les amateurs d’endurance ont rarement eu autant de temps pour se réjouir des 24 Heures du Mans que cette année. En raison de la pandémie de coronavirus, la course classique française d’endurance a été déplacée de sa date traditionnelle de mi-juin au 19 & 20 septembre 2020. Il n’y a eu qu’un seul autre départ retardé en près de 100 ans d’histoire de la course : en 1968, les 24 heures du Mans ont été disputées les 28 et 29 septembre en raison des troubles persistants à Paris. Le report de la course a également des conséquences importantes pour le Porsche GT Team. Cela comprend des modifications du programme ainsi que la renonciation à des événements de fans populaires tels que les vérifications techniques au centre ville du Mans et le défilé des pilotes la veille du départ.

Une longue nuit

A la mi-juin autour du solstice d’été (20 juin), les jours sont les plus longs dans l’hémisphère Nord. À la date initialement prévue pour la 8ème édition de la course d’endurance les 13/14 juin 2020, les véhicules n’auraient roulé dans l’obscurité que 8,02 heures. A la nouvelle date de septembre, le soleil se couchera samedi soir à 20h01. Les premiers rayons de lumière apparaîtront dimanche matin à 7h44 – ce qui signifie que la période d’obscurité est presque quatre heures de plus qu’elle ne l’aurait été peu avant le début officiel de l’été. Dans cette course de 24 heures sur le Circuit des 24 Heures, les équipes n’auront qu’environ 12 heures de jour.

Un rythme rapide

La longue nuit signifie une période plus longue avec des températures d’asphalte et de l’air plus fraîches. En conséquence, les moteurs des Porsche 911 RSR officielles de 515 chevaux peuvent fonctionner plus longtemps à un niveau optimal. Un air plus froid signifie plus de saturation en oxygène et donc une combustion meilleure et plus efficace du carburant dans les six chambres de combustion. Une bonne règle de base : si la température ambiante baisse de cinq degrés Celsius, la puissance du moteur augmente de 1%. Ainsi, dans la longue nuit des 24 Heures du Mans 2020, un rythme moyen plus élevé peut être atteint en course. « Si les conditions météorologiques sont bonnes, nous assisterons à une course nettement plus rapide qu’en juin », déclare Pascal Zurlinden, directeur des sports mécaniques d’usine chez Porsche. Le soleil se couchant plus tôt samedi soir et se levant plus tard dimanche, les profils de température seront différents. La température moyenne sur une période de 24 heures à la mi-juin (données des 30 dernières années) est de 16,8 degrés Celsius. La moyenne de septembre est exactement inférieure d’un degré. Tout comme l’oxygénation plus élevée, ce facteur influence davantage les performances des véhicules.

Des pneus tendres

Les températures nocturnes plus fraîches ont également l’avantage que le composé souple des pneus Michelin peut être utilisé sur de plus longues périodes. Ce caoutchouc offre non seulement plus d’adhérence, mais également plus de cohérence lorsque les conditions de piste sont bonnes. « Malheureusement, nous ne sommes pas autorisés à effectuer des relais triples ou quadruples dans la classe GTE-Pro », explique Zurlinden. Après deux relais, les véhicules GTE doivent être équipés de pneus neufs. « La réglementation modifiée ne permet plus de faire le plein en même temps qu’un changement de pneu, et chaque changement de pneu coûte du temps supplémentaire. Nous verrons certainement plus de doubles relais. C’est pourquoi nous devons garder nos arrêts aux stands aussi courts que possible », déclare l’ingénieur expérimenté.

La pluie anticipée

Les statistiques météorologiques des trois dernières décennies montrent que les températures les plus élevées et les plus basses pendant la journée et la nuit ne diffèrent guère entre juin et septembre. Cependant, les données montrent également clairement que même s’il pleut moins en septembre, les averses sont plus fortes qu’en juin. « Il suffit de la prendre tel qu’elle vient », déclare Pascal Zurlinden. À la classique de l’endurance, cependant, il y a le vieux dicton : il pleut toujours au Mans. La grande question est, à quel stade de la course? « La possibilité de pluie joue un rôle important dans la tactique des équipes – surtout si la voiture n’est pas à 100% compétitive sur le sec. Sur le mouillé, les cartes sont remaniées – et cela ouvre de nouvelles opportunités », explique Zurlinden.

Un soleil bas

Au crépuscule et à l’aube des 24 Heures du Mans, les pilotes sont souvent confrontés à des éblouissements. Au coucher du soleil samedi soir, la lumière qui traverse le pare-brise à faible angle peut aveugler les conducteurs, notamment dans les passages d’Indianapolis et d’Arnage. Au lever du soleil le dimanche matin, ce phénomène se produit dans le célèbre Tertre Rouge. « Nos pilotes d’usine chevronnés connaissent très bien ce problème. Comme le soleil est généralement plus faible au début de l’automne par rapport aux mois d’été, nos garçons devront juste plisser un peu plus souvent les yeux. Ça va aller. Ce sont des professionnels après tout », sourit le Français.

Début de course avancé

Contrairement aux années précédentes, les 24 Heures du Mans 2020 débuteront à 14h30 heure locale et non à 15h00. L’une des raisons en est que la dernière étape du Tour de France, la célèbre course cycliste sur route à travers la France, se termine à Paris en fin d’après-midi le 20 septembre. Pour éviter un accrochage avec cette épreuve, la 88ème édition de la course longue distance dans le cadre du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​(WEC) se terminera dimanche à 14h30. « De l’extérieur, ce léger ajustement peut sembler insignifiant mais il a un impact majeur sur notre équipe. Nous devons terminer nos préparatifs encore plus tôt pour le départ de samedi. Cela signifie des pauses plus courtes et encore plus de stress », souligne le directeur Factory Motorsport. Cela ne laisse que quatre heures entre la fin du warm-up et le départ de la course pour terminer les derniers préparatifs.

Absence de fans et de spectateurs

Pour les amateurs de courses automobiles, les 24 Heures du Mans figurent en tête de liste des favoris. Chaque année, environ un quart de million de personnes affluent vers la piste pour regarder la course. Une fois par an à cette occasion, la capitale du département français de la Sarthe avec ses 150 000 habitants reçoit un flot massif de visiteurs internationnaux. Mais pas cette année : l’organisateur, l’ACO, a interdit les spectateurs autour du circuit. « Les fans nous donnent toujours une énorme motivation », déclare Pascal Zurlinden. Les grandes tribunes en face de la voie des stands sont généralement bondées, notamment au départ le samedi et à l’arrivée le dimanche. « Quand je regarde les spectateurs depuis mon portique au mur des stands samedi et dimanche, je vois essentiellement les mêmes visages. Ces spectateurs euphoriques me donnent toujours un coup de pouce supplémentaire lorsque l’énergie est faible après 24 heures. Ce sera différent cette année. Malgré les restrictions, ce sera certainement une autre expérience formidable pour les spectateurs qui regardent de chez eux. »

Annulation du pré-test

Le pré-test officiel d’une journée, organisé quinze jours avant la course, fait traditionnellement partie des 24 heures du Mans. C’est la seule chance pour les constructeurs, les partenaires pneumatiques, les équipes et les pilotes de se préparer aux bizarreries inégalées du circuit long de 13,626 kilomètres avant la plus grande course classique de l’année. Le Circuit des 24 Heures est une combinaison du Circuit Bugatti permanent et de la voie publique. Une telle constellation est pratiquement unique sur la scène des courses automobiles. De plus, il n’y a pas d’autres chances de tester sur ce circuit en dehors de la semaine de course. « L’élimination du pré-test est un défi de taille », déclare Pascal Zurlinden. « C’est la première fois que nous engageons notre dernière 911 RSR là-bas, nous avons donc des questions sans réponse sur la configuration. Nous aurions aimé faire ce travail lors d’un test pour pouvoir analyser les résultats et arriver aux séances officielles le mieux préparé possible. Nous aurions également préféré vérifier la tenue de route des pneus lors des essais routiers. Maintenant, nous n’avons que les séances d’essais juste avant la course pour ce travail. »

Un évènement plus compact

Les 24 Heures du Mans de cette année s’écartent du calendrier bien établi. Les séances d’essais, qui par le passé se déroulaient parallèlement aux qualifications mercredi et jeudi, sont désormais prévues jeudi (dix heures d’essais libres plus qualifications) et vendredi (essais libres et hyperpole). « Les séances d’entraînement plus longues nous permettent de faire un travail approfondi sur le réglage et la gestion des pneus », explique Pascal Zurlinden. « Nous pouvons accomplir beaucoup de tâches, mais par rapport au pré-test habituel, nous sommes désavantagés car les pauses ne sont plus suffisantes pour mener une analyse vraiment détaillée. » Le vendredi précédant le départ de la course était toujours la dernière chance pour les pilotes et les équipiers de se détendre et de reprendre leur souffle avant la plus grande course de l’année. Le soi-disant «Vendredi fou» était normalement réservé aux fans.

Absence du défilé des pilotes

Pendant la journée, des voitures follement gonflées roulent sur les terrains de camping et sur les artères bordées de spectateurs. Chaque épuisement est accueilli par des applaudissements tonitruants. Les «vacances du Mans» du vendredi avant la course se terminent traditionnellement par le célèbre défilé des pilotes à travers le centre-ville. Pas en 2020 : le spectacle avec des pilotes au volant de voitures classiques de la place des Jacobins à la place de la République a été annulé. « C’est vraiment dommage pour les fans, mais il n’y a pas d’autre moyen de contourner les restrictions requises pour contenir le coronavirus. Nous allons essayer de proposer à nos passionnés du Mans le même programme captivant et spectaculaire via nos réseaux sociaux », déclare Zurlinden, expliquant les projets de Porsche Motorsport.

Absence de pollen dans l’air

Yeux larmoyants, nez qui coule et médicaments à portée de main font partie de l’image habituelle du paddock du Mans en juin : de nombreux pilotes, équipiers et fans souffrent d’allergies aux pollens. En été, la quantité de pollen de graminées dans la région céréalière de la Sarthe en France est énorme. « Je fais partie des personnes concernées », rapporte Zurlinden. « Il n’y a aucun moyen de ne pas prendre d’antihistaminiques en juin, mais le médicament vous fatigue. Et c’est certainement quelque chose que vous ne voulez pas sur une course de 24 heures. À cet égard, je ne suis certainement pas le seul à être heureux de travailler quasiment sans allergie au Mans en septembre. »

Photos : Porsche