20ème anniversaire de la première victoire d’Audi aux 24 Heures du Mans 2000

Il y a vingt ans, les voitures de course R8 d’Audi ont franchi la ligne d’arrivée des 24 Heures du Mans en formation 1-2-3, formant le podium. Le programme de course de voitures de sport de la marque aux quatre anneaux a duré 18 ans, période pendant laquelle Audi a remporté la course d’endurance épique à 13 reprises – un taux de réussite de 72%, plaçant la marque juste derrière Porsche avec ses 19 victoires en 50 ans. Le pilote Danois Tom Kristensen est devenu « Monsieur Le Mans » grâce à Audi, remportant les éditions 1997 (TWR-Porsche), 2000, 2001, 2002, 2003 (Bentley), 2004, 2005, 2008 et 2013.

Tom Kristensen a remporté Le Mans à neuf reprises. Pour cet anniversaire, il se souvient de la première victoire d’Audi dans la célèbre course des 24 heures en 2000 :

Scellé avec une poignée de main

« J’ai été invité par le docteur Wolfgang Ullrich, alors directeur du sport automobile d’Audi, à une réunion à Ingolstadt à l’automne 1999. Il m’a présenté certains des ingénieurs et mécaniciens d’Audi Sport et m’a montré un dessin de la voiture de course R8. Sur place, j’ai dit que j’aimerais faire partie de l’équipe. Nous nous sommes serré la main, et ce fut la meilleure décision que j’ai jamais prise en course. »

Une première victoire pour Audi

« J’ai testé la voiture avant les 12 Heures de Sebring aux États-Unis en mars 2000. C’était une voiture intermédiaire entre l’ancienne R8R qu’Audi avait engagée en 1999 et la nouvelle R8. L’avant était toujours la vieille voiture, tandis que l’arrière était de la R8, mais Frank Biela, Emanuele Pirro et moi avons gagné Sebring, ce qui était très important. »

Une équipe solide et des règles du jeu équitables

« Au Mans 2000, j’ai encore conduit avec Biela et Pirro et nous avions deux voitures sœurs, l’une avec Laurent Aïello, Allan McNish et Stéphane Ortelli, l’autre avec Christian Abt, Michele Alboreto et Rinaldo Capello. Le Dr Ullrich a fait preuve d’un grand engagement et d’une grande passion, et il s’est assuré que nous travaillions tous bien ensemble et partagions tous les commentaires. Il s’est assuré que nous avions tous une chance égale et qu’il n’y avait jamais de soutien supplémentaire pour un équipage plutôt qu’un autre. Le Dr Ullrich a toujours fait de son mieux pour créer des conditions de concurrence équitables, ce qui était très motivant, non seulement pour les pilotes mais aussi pour les mécaniciens et les ingénieurs. »

La fiabilité était la priorité numéro un – et cela a payé

« Certains diraient qu’Audi a adopté une approche conservatrice avec la R8, certainement par rapport à certaines des voitures de course les plus modernes et – dirons-nous – qui ont suivi. La philosophie était : ‘S’il y a un problème, nous devons être en mesure de le résoudre’, et cela est venu du niveau du conseil d’administration vers le bas. La priorité numéro un était la fiabilité. Sans fiabilité, vous ne pouvez pas faire confiance à 100% à votre équipement et vous ne pouvez pas fonctionner. C’était l’approche parfaite pour Le Mans. »

Trouver une configuration pour plaire à trois pilotes différents

« La R8 a été le premier prototype LMP1 Le Mans que je conduisais avec direction assistée. J’étais habitué à une direction lourde qui demandait un réel effort pour tourner dans les virages, ce qui me donnait beaucoup de confiance. Il m’a fallu un certain temps pour m’habituer à la légèreté de la direction de la R8, alors que Frank Biela en était très content. Il disait : ‘Cela vous donne des mains rapides et vous pouvez la contrôler plus rapidement’ Mais il a fallu beaucoup de temps pour que la configuration soit adaptée à tout le monde car les commentaires des pilotes étaient différents. Finalement, elle est devenue plus fluide et plus progressive, et finalement nous en étions tous satisfaits. »

Une course folle au Mans

« Nous avons eu un petit problème avec les freins – nous avons dû changer les disques et les plaquettes. La voiture était très rapide, mais durant cette première année, le moteur V8 biturbo avait beaucoup de retard des turbos, suivi d’une réponse très agressive. C’était comme une bombe à retardement – rien, rien, puis BOOM! Cela s’est beaucoup amélioré l’année suivante lorsque Audi a introduit le système FSI, qui injectait de l’essence directement dans les chambres de combustion. C’était très utile pour la conduite du moteur, et c’était aussi beaucoup plus efficient et un excellent développement pour les voitures de route. La première R8 avait aussi beaucoup de sous-virage. Donc, vous aviez une voiture avec une réponse de moteur sauvage qui a été configurée pour se sentir réglée et plus cohérente au fil des pneus, mais en conséquence, vous vous sentiez assez nerveux et agité avec des pneus neufs. »

Ne pas relâcher sa garde pendant une fraction de seconde sinon c’est l’accident

« Dans une voiture LMP1, vous roulez à la vitesse d’un petit avion, et vous essayez juste de le maintenir cloué au sol. Vous devez toujours être vigilant. Les voitures sont très agressives à la limite. Si vous êtes seul sur la piste, ça va, vous pouvez être calme. Mais dans la circulation, ou en combat rapproché avec vos rivaux, vous devez toujours faire attention aux perturbations aérodynamiques causées par le sillage des autres voitures, qui peuvent secouer et faire rebondir votre voiture. Ces choses ne sont pas visibles, mais elles peuvent être assez dramatiques, et si vous ne vous y attendez pas, vous pouvez être sûr que vous partirez à leur arrivée. »

Ce n’est pas fini jusqu’à la dernière minute

« Nous étions en tête vers la fin de la course en 2000. Frank Biela était toujours aussi cool – tant que vous lui avez donné le temps de prendre sa cigarette. Il était en forme, il était fort, il était calme. Emanuele a toujours été italien – toujours émotif, vous savez? Prêt à célébrer la victoire avant la fin, ce que je détestais. Vous diriez peut-être que mon approche était pessimiste, mais je ne voulais rien – pas de poignées de main – avant le drapeau à damier. »

Franchir la ligne à trois voitures

« Environ 30 minutes avant la fin, le Dr Ullrich a gelé l’ordre de course et nous avons pu franchir la ligne en 1-2-3. Et les couleurs des voitures étaient rouges, jaunes et noires, comme dans les couleurs du drapeau allemand. »

La R8 est devenue la voiture LMP1 la plus réussie de tous les temps

« L’Audi R8 a remporté quatre autres 24 Heures du Mans et je faisais partie à chaque fois de l’équipe gagnante. Vous pourriez gagner dans cette voiture à Mont-Tremblant au Canada, à Mid-Ohio, à Sebring et Laguna Seca aux États-Unis, à Donington au Royaume-Uni, à Jarama en Espagne et au Mans en France. Vous pourriez gagner en R8 sur autant de pistes différentes à travers le monde. »

Je ne pouvais pas garder une bonne voiture

« La réglementation limitait toujours les performances de la R8. En 2005, lorsque nous l’avons remporté pour la dernière fois au Mans, avant qu’elle ne soit remplacée par la R10 TDI, nous étions trois secondes et demie plus lents que la Pescarolo LMP1 sur un tour du circuit. Cela était principalement dû à une entrée d’air plus petite, une augmentation de poids de 50 kg et un aileron arrière plus étroit. Et pourtant, nous avons quand même gagné. »

Revenir plus fort

« Chaque fois que la voiture entrait dans le garage après une course, elle revenait toujours plus forte, d’une manière ou d’une autre. C’est comme ça chez Audi. Il y avait toujours un concours pour voir qui pouvait proposer des idées, puis nous les utilisions pour voir comment nous pouvions nous améliorer ensemble. Et chaque année, en tant que pilotes, nous étions tellement motivés pour gagner, avant même d’aller à la cérémonie à Saint-Nicolas dans la ville du Mans et de toucher nos propres empreintes de mains sur la plaque de bronze célébrant la victoire de l’année précédente. »

Photos : Audi / 4Legend.com