4 Porsche en tête aux qualifications des 24 Heures du Mans 2020 virtuelles

La Porsche Esports Team prendra le départ des 24 Heures du Mans virtuelles de la pole position en catégorie GTE-Pro. Après les 20 minutes de qualification du vendredi, quatre voitures Porsche 911 RSR ont décroché les quatre premières places sur la grille, avec un total de six Porsche dans le top dix. Joshua Rogers a réussi le meilleur temps sur le Circuit des 24 Heures long de 13,626 kilomètres en 3:46,550 minutes. L’Australien est arrivé en tête des chronos dans les trois secteurs, mais pas dans le même tour. Néanmoins, le pilote de 20 ans au volant de la 911 RSR n°93 a relégué son coéquipier américain Mitchell deJong à la deuxième place par 0,632 seconde. La deuxième ligne de la grille est occupée par la Porsche n°88 menée par Dempsey-Proton Racing, pilotée par Kevin van Dooren des Pays-Bas, et le Français Jeremy Bouteloup dans la troisième 911 RSR de l’équipe d’usine. David Williams complète le résultat pour Porsche avec la sixième place dans la voiture n°94.

Les 24 Heures du Mans virtuelles démarrent le samedi 13 juin à 15h00. Chacune des quatre 911 RSR alignées par l’équipe Porsche Esports est partagée par deux sim racers professionnels et deux pilotes d’usine, y compris les trois vainqueurs de la plus grande course d’endurance, Neel Jani (CH), André Lotterer (D) et Nick Tandy (GB).

Les fans de sport automobile peuvent suivre la course en direct sur cette page via youtube.

Résultat des Porsche 911 RSR

1. Joshua Rogers / Nick Tandy / Ayhancan Güven / Tommy Östgaard (AUS / GB / TR / N), Porsche 911 RSR, 3:46,550 minutes

2. Mitchell DeJong / André Lotterer / Neel Jani / Martin Pietilä (USA / D / CH / FIN), Porsche 911 RSR, 3: 47,182 min

3. Kevin van Dooren / Riccardo Pera / Loek Hartog / Michael Francesconi (NL / I / NL / I), Porsche 911 RSR, 3:47,819 min

4. Jeremy Bouteloup / Jaxon Evans / Matt Campbell / Mack Bakkum (F / NZ / AUS / NL), Porsche 911 RSR, 3:47,965 min

6. David Williams / Patrick Pilet / Simona de Silvestro / Martin Krönke (GB / F / CH / D), Porsche 911 RSR, 3:48,213 min

10. Zbigniew Siara / Dylan Pereira / Matteo Cairoli / Tim Neuendorf (POL / LUX / I / D), Porsche 911 RSR, 3:48,897 min

11. Adam Maguire / Ben Barker / Andrew Watson / Eros Masciulli (IRL / GB / GB / I), Porsche 911 RSR, 3:48,931 min

19. Danny Giusa / Laurents Hörr / David Kolkmann / Lukas Müller (D / D / D / D), Porsche 911 RSR, 3:50,226 min

Photos : Porsche