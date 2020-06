Coulisses de la Porsche Esports Team aux 24 Heures du Mans virtuelles 2020

Le samedi 13 juin 2020, la course virtuelle de 24 heures au Mans 2020 débutera. La version numérique de la course d’endurance la plus célèbre au monde sera également disputée par le siège de l’équipe Coanda Simsport dans la ville de Gronau, dans le nord de la Rhénanie-Westphalie, en Allemagne. En s’associant à la toute nouvelle Porsche Esports Team pour les 24 Heures du Mans virtuelles, Coanda propose huit pilotes de simulation qui partageront les tâches de conduite avec huit pilotes d’usine Porsche dans les quatre Porsche 911 RSR virtuelles. Ici, proche de la frontière des Pays-Bas, se trouvent également les «Battle Rooms» les plus importantes des centres répartis dans le monde. Depuis ce centre de commande, Porsche Motorsport contrôle la stratégie des quatre voitures de course.

Une visite à Coanda Simsport est surprenante à tous points de vue. Le système de navigation mène à une maison blanche à la périphérie de Gronau, dans le nord-ouest de l’Allemagne. Le jardin de devant est aussi bien entretenu que les pelouses des maisons voisines. Il n’y a pas grand-chose à suggérer qu’un projet inhabituel est en cours derrière la porte d’entrée : quatre sim racers du monde entier ont fait de ce bâtiment spacieux leur maison : une communauté de colocation, mais méticuleusement rangée comme si leurs parents étaient sur le point de visiter. Tout semble intense, tout comme les pilotes virtuels eux-mêmes. Leur centre de formation est au bord du jardin à côté d’un terrain de badminton – un garage qui a subi d’importantes rénovations au début de l’année. L’espace qui abritait une demi-douzaine de voitures a été converti en siège de course sim. Avant de monter sur le tapis violet vif de la salle d’entraînement, Josh Rogers (Australie), Mack Bakkum (Pays-Bas) et David Williams (Grande-Bretagne) ainsi que le pilote Porsche Junior Ayhancan Güven (Turquie) retirent consciencieusement leurs chaussures et les placent dans un armoire spécialement conçue. C’est le rituel du matin au début de ce qui est souvent une journée de dix heures dans le simulateur.

« Il n’y a probablement rien de tel », déclare Güven stupéfait. Le jeune pilote de course turc de la (vraie) Porsche Mobil 1 Supercup s’est taillé une réputation de virtuose dans le monde virtuel. En raison des restrictions de voyage liées au coronavirus, il a emménagé dans la chambre du pilote régulier de Coanda, Mitchell de Jong, qui n’a pas non plus pu rentrer des États-Unis. Pour la course virtuelle du Mans, Güven partage un cockpit avec le pilote d’usine Nick Tandy et les pilotes de simulation Josh Rogers et Tommy Ostgaard.

L’environnement que le patron de l’équipe de Coanda, Philip Stamm, a créé en Allemagne de l’Ouest est un paradis pour les sim racers. L’équipement représente à lui seul la dernière technologie de pointe à tous égards. Le pilote de 34 ans en a développé une grande partie lui-même, y compris un système de direction spécial, avec des partenaires comme Virtual Racing School. « Le Direct Force Pro est entraîné par son propre moteur, il ne nécessite donc pas de transmission par engrenages ou à courroie », explique Stamm. « Cela offre plus de résistance de direction et répond sans décalage, ce qui rend la conduite beaucoup plus authentique. Et cela la rend plus facile pour les sim racers moins expérimentés. Nick Tandy, par exemple, a énormément bénéficié de l’entraînement Direct Force. »

Stamm a également conçu spécifiquement les pédales pour les quatre simulateurs. Ils sont encore au stade de prototype et fonctionnent avec une cellule de charge au lieu d’un potentiomètre. « En conséquence, ils offrent une véritable sortie linéaire par rapport à l’entrée de la pédale avec une pression constante de la pédale de frein, et ils peuvent également être ajustés individuellement », explique l’expert de course virtuelle de Cologne.

Les écrans sont également conçus pour la vitesse. Ils offrent un taux de rafraîchissement de 165 Hertz et une solution Nvidia G-sync qui élimine les perturbations de l’écran si le signal d’entrée ne parvient pas à fournir les 165 images par seconde nécessaires – bien que les quatre écrans par cockpit utilisent une carte graphique avec 11 gigaoctets Mémoire. « C’est actuellement la plus grosse carte graphique du marché », déclare Stamm avec le sourire.

Le cœur de tout simulateur est bien sûr les unités de traitement. À Coanda, cependant, ils sont pratiquement invisibles à la base des plates-formes résistantes à la torsion qui ont été développées en interne. Le processeur Intel i9 à cinq cœurs fonctionne à 5 GHz. Les quatre ordinateurs sont identiques dans les moindres détails et sont connectés à un réseau partagé, avec toutes les données retransmises au centre de commande de Philip Stamm. Pendant que son équipe s’entraîne ou participe à des courses virtuelles, le chef d’équipe s’assoit en arrière-plan et s’occupe des tactiques et de la télémétrie.

« Comme dans les courses réelles, l’analyse intensive des données joue un rôle essentiel si vous voulez réussir dans les courses simulées », déclare Stamm. « Nous examinons toutes les informations qui sont également importantes dans le vrai véhicule. Et la Porsche 911 RSR, qui participe aux 24 Heures du Mans numériques, contient beaucoup plus de données que la 911 GT3 Cup que nous utilisons normalement. Nous pouvons ajuster tous les paramètres, les comparer avec les performances des pilotes individuels ou superposer les valeurs individuelles des pilotes. C’est ainsi que nous résolvons les différences et trouvons des points à améliorer – tout comme sur les véritables pistes de course. Sauf que nous n’avons pas à attendre la fin d’une session : nos débriefings sont constamment en cours car nous ne sommes liés à aucun planning de préparation. »

En plus de la complexité plus élevée de la 911 RSR qui dispute la catégorie GTE, Stamm fait face à un autre défi majeur avant le décollage virtuel de la saison d’endurance : « Normalement, nous utilisons la plate-forme iRacing. Les 24 Heures du Mans s’appuient sur rFactor2. De nombreux processus sont différents et plus complexes – fondamentalement, nous commençons avec une table rase, en d’autres termes, depuis le début. »

Cela est déjà évident dans la procédure d’arrêt au stand. « Au moment où j’arrive à la sortie du virage d’Arnage, je dois annoncer l’arrêt de carburant pendant la conduite et organiser tout ce qui doit être fait », explique Ayhancan Güven. « De passer d’un autre conducteur à la quantité de carburant nécessaire, à si nous avons besoin de nouveaux pneus et, si oui, de quel type. Avec iRacing, l’ingénieur de course automobile le fait; avec rFactor2, ils n’ont pas accès au véhicule. Dans le même temps, je ne dois pas oublier le limiteur de vitesse à l’entrée de la voie des stands et je dois arrêter la voiture à un endroit précis pour ne pas perdre de temps. »

« En ce qui concerne la stratégie de course, les pilotes de sim bénéficient des expériences que Porsche a acquises au Mans », souligne Stamm, qui attend avec impatience l’interaction entre les vrais pilotes d’usine et son propre équipage. « Nous apprenons beaucoup, surtout en ce qui concerne la préparation mentale, une approche ciblée et une communication claire. De ce point de vue, nous pouvons presque être reconnaissants à la pandémie de coronavirus, car elle a mis notre sport davantage sous les projecteurs et nous a donné un énorme coup de pouce au développement. »

Le design de la 911 RSR virtuelle commémore la première victoire de Porsche au Mans

Les 24 Heures du Mans 2020 ont une énorme importance historique pour Porsche : en 1970, il y a exactement 50 ans, le constructeur de voitures de sport remportait pour la première fois la célèbre course d’endurance. Pour honorer cet anniversaire, la Porsche 911 RSR numérique présentera un design spécial lors de l’édition virtuelle de la course classique d’endurance : les quatre véhicules seront parés de la peinture rouge et blanche de Porsche Salzbourg de la 917 KH victorieuse avec laquelle Hans Herrmann et Richard Attwood ont remporté la première des 19 victoires globales de Porsche au Mans.

Photos : Porsche