24H Daytona 2020 – Victoire et doublé de Lamborghini en GTD

Lamborghini a brillamment débuté sa saison de course 2020 aux 24 Heures de Daytona 2020. Gagner à Daytona la catégorie GTD avec la Lamborghini Huracán GT3 Evo n°48 engagée par Paul Miller Racing et pilotée par Andrea Caldarelli, Corey Lewis, Bryan Sellers et Madison Snow, et ce pour la troisième année consécutive, est une bel exploit pour la marque Lamborghini.

Le quatuor de pilots de la Lamborghini Huracán GT3 Evo n°48 a mené tout au long de la course d’endurance épique pour terminer 21,908 secondes devant une autre Lamborghinila : celle de Magnus Racing ayant pour équipage Marco Mapelli de Magnus Racing, John Potter, Spencer Pumpelly et Andy Lally. Ces deux premières places ont assuré un doublé historique au constructeur italien de supercars.

Stefano Domenicali, PDG et président d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « En 2019, nous avons écrit une page importante de l’histoire du sport automobile, remportant une course légendaire pour la deuxième fois, en se mesurant aux constructeurs automobiles les plus prestigieux. Ce triomphe en 2020 montre comment Lamborghini regarde toujours vers l’avenir et travaille constamment pour atteindre toujours des objectifs plus élevés et plus importants. Mes félicitations aux deux équipes et à tous les pilotes, ils ont fait un travail incroyable. »

La stratégie a joué un rôle clé dans la détermination du résultat de la course, l’Audi R8 #88 étant en embuscade durant les dernières heures de la course l’endurnce classique. Mais les Lamborghini Huracán GT3 Evo #48 et #44 ont su se contenir pour verrouiller les deux premières positions. La deuxième place de la n°44 a été un tour de fortune remarquable, après que des problèmes mécaniques ont empêché l’équipe Magnus Racing de prendre un temps lors des qualifications du jeudi, les laissant 17ème et dernier sur la grille de départ de la course.

C’était un contraste frappant avec le double champion en titre Grasser : la voitrue n°11 était la plus rapide des cinq Huracán GT3 EVO avec une cinquième place sur la grille aux mains des pilotes Steijn Schothorst, Richard Heistand et les pilotes d’usine Franck Perera et Albert Costa. Cependant, alors que la course débutait à 13 h 30 (heure locale), la voiture n°11 a perdu cinq places rétrogradant à la 10ème place dans le premier tour, tandis que la n°44 (avec Pumpelly au volant) a pris un superbe départ pour gravir six places, se positionnant derrière Schothorst.

Snow a pris le départ avec la Lamborghini #48 et a grimpé d’une position pour terminer septième dans le relais d’ouverture, alors que le peloton s’installait rapidement. Derrière, Brandon Gdovic (#47 Precision Performance Motorsport) a également progressé depuis sa 11e place sur la grille, passant à la neuvième place, tandis que Christina Nielsen a gagné une place au volant de la voiture #19 de GEAR Racing by GRT Huracán.

Après un double relais positif durant les deux premières heures de course, Schothorst a remplacé Perera dans la voiture #11.

Mais Perera a eu des ennuis à mi-chemin de la cinquième heure alors que l’Huracán GT3 Evo #11 a soudainement ralenti suite à un problème de carburant. Malheureusement, cet indicent à privé l’équipage de la victoire de la catégorie GTD.

Peu de temps après que Perera ait eu des ennuis, Eric Lux a été accroché sur le circuit par l’Aston Martin #23 d’Alex Riberas. Tous deux ont subi des dommages à leurs voitures, l’Aston Martin recevant une pénalité en conséquence. Lux a ramené la voiture dans les stands, mais l’incident a fait ressortir le premier drapeau jaune (Full Course Yellow) de la course.

À la tombée de la nuit, les voitures n°44 et n°48 se sont retrouvées en tête de la catégorie GTD après que la Porsche n°9 en pole position a perdu du temps après la période de prudence. Caldarelli maintenant au volant de la #48 a commencé à se rapprocher de Pumpelly dans la #44, mettant le jeune pilote américain sous pression. Les deux voitures ont évolué côte à côte, Caldarelli prenant finalement la tête dans cette bataille avec un peu plus de 16 heures de course restantes.

Christina Nielsen a été forcée d’abandonner avec sa Huracán #19 dans la matinée car des problèmes mécaniques et un début d’incendie ont provoqué l’arrêt de la danoise. Cela a fait ressortir le cinquième drapeau jaune, tandis que la Lamborghini #47 de Lux s’est également arrêté avec un problème dans la même heure.

La stratégie de ravitaillement a dominé les dernières heures de la course, avec le ravitaillement très rapide de l’Audi R8 V10 n°88 tandis que les deux Lamborghini #44 et #48 effectuaient un ravitaillement complet. Mapelli était en tête avant les deux dernières heures, mais Caldarelli a été le plus rapide des deux d’une seconde. La paire de pilotes a combattu de manière spectaculaire, ce dernier prenant la tête avant la dernière série d’arrêts.

Une fois les derniers arrêts aux stands terminés, Caldarelli sort avec une avance de plus de 20 secondes face à Mapelli qu’il maintient jusqu’au drapeau à damier.

Photos : Lamborghini