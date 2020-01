24H Daytona 2020 – Deux podiums pour la Porsche 911 RSR

La nouvelle Porsche 911 RSR a célébré ses débuts réussis en Amérique du Nord avec un double podium aux 24 Heures de Daytona 2020. Après un fort effort d’équipe, les deux 911 RSR – développant 515 chevaux et engagées par la Porsche GT Team – ont terminé deuxième et troisième. Porsche, qui a remporté le championnat des constructeurs au championnat IMSA WeatherTech SportsCar l’an dernier, est désormais deuxième en terme de points après Daytona.

Du début à la fin, les voitures de course GT de Weissach ont fonctionné parfaitement lors de leur première course de 24 heures. Pas un seul problème technique n’a gêné la première, au cours de laquelle les deux nouvelles 911 RSR se sont relayées en tête sur la majeure partie de la course. Dans une phase finale de grande classe et passionnante, après 786 tours, Porsche n’était qu’à quelques secondes de remporter une autre victoire au classique des 24 heures aux États-Unis après 2014 avant une forte attaque de la BMW M8 GTE qui a su finalement s’imposer.

Les deux Porsche 911 RSR avaient déjà fait tourner les têtes, se qualifiant sur les deux premières places de la grille dans la catégorie GTLM. En course, Laurens Vanthoor, Earl Bamber et Mathieu Jaminet ont poursuivi cette performance de haut niveau, remportant la deuxième place dans le véhicule n°912 et la voiture sœur n°911 avec le trio de pilotes. Frédéric Makowiecki, Nick Tandy et Matt Campbell terminant troisième. Avec des relais parfaits, une stratégie parfaite et des arrêts aux stands rapides, les deux équipages ont donné le ton à l’avant.

Au cours des dernières heures, les choses sont devenues dramatiques sur l’International Daytona Speedway. Sous un soleil radieux, les spectateurs ont eu droit à une finale spectaculaire avec des manœuvres de dépassement et des changements à l’avant. Les six pilotes d’usine Porsche ont été récompensés par un double podium et leur équipe pour un week-end réussi, ce qui a rendu parfaits les débuts remarquables de la nouvelle Porsche 911 RSR.

Les équipes clients Porsche ont également réalisé de bonnes performances aux 24 Heures de Daytona. Wright Motorsports avec les pilotes américains Patrick Long, Ryan Hardwick, Anthony Imperato et l’Autrichien Klaus Bachler a pris de nombreuses positions dans la seconde moitié de la course et a réussi à terminer quatrième de la catégorie GTD malgré de légers dommages au bas de caisse de leur Porsche 911 GT3 R n°16. Derrière eux, Black Swan Racing a également lancé une course effrénée à travers le peloton pour prendre la cinquième place avec les pilotes Sven Müller, Jeroen Bleekemolen, Timothy Pappas et Trenton Estep au volant de la 911 GT3 R n°54. L’équipage ayant fait la pole de l’équipe Pfaff Motorsports n’a pas eu de chance. Après avoir mené sur un long tronçon, un défaut d’arbre de transmission a relégué la voiture n°9 partagée par Patrick Pilet, Dennis Olsen, Zach Robichon et Lars Kern au fond du peloton, terminant 13ème.

Résultat de la course

Catégorie GTLM

1. Krohn / Edwards / Mostert / Farfus (FIN / USA / AUS / BR), BMW M8 GTE, 786 tours

2. Vanthoor / Bamber / Jaminet (B / NZ / F), Porsche 911 RSR, 786 tours

3. Tandy / Makowiecki / Campbell (GB / F / AUS), Porsche 911 RSR, 786 tours

4 Garcia / Taylor / Catsburg (E / USA / NL), Corvette C8.R, 785 tours

5. De Phillippi / Eng / Spengler / Herta (USA / A / CDN / USA), BMW M8 GTE, 772 tours

Catégorie GTD

1. Snow / Sellers / Lewis / Caldarelli (USA / USA / USA / GB), Lamborghini Huracan GT3, 765 tours

2. Potter / Lally / Pumpelly / Mapelli (USA / USA / USA / I), Lamborghini Huracan GT3, 765 tours

3. Bortolotti / Ineichen / Morad / Vanthoor (I / CH / CDN / B), Audi R8 LMS GT3, 764 tours

4. Hardwick / Long / Imperato / Bachler (USA / USA / USA / A) Porsche 911 GT3 R, 764 tours

5. Pappas / Bleekemolen / Estep / Müller (USA / NL / USA / D), Porsche 911 GT3 R, 763 tours

13. Olsen / Robichon / Kern / Pilet (N / CDN / D / F), Porsche 911 GT3 R, 716 tours

Photos : Porsche