24H Daytona 2020 – Podiums pour Audi Sport

L’équipe WRT Speedstar Audi Sport a décroché la troisième place avec son Audi R8 LMS dans la catégorie GTD fortement soutenue aux 24 Heures de Daytona 2020. Les pilotes Audi Sport Mirko Bortolotti et Dries Vanthoor, qui partageaient le cockpit de la voiture n°88 avec Rolf Ineichen et Daniel Morad, menaient parfois la course dans la catégorie avant de terminer la course sur le podium. Les clients Audi Sport ont terminé sur le podium lors de la course d’ouverture de la saison du Michelin Pilot Challenge : trois Audi RS 3 LMS occupaient les premières places de la catégorie TCR après les quatre heures de course.

Après avoir remporté la catégorie GTD aux 24 heures de Daytona en 2013 et 2016, l’Audi R8 LMS était de nouveau compétitive lors de la course 2020 en Floride (États-Unis). Parti de la sixième place sur la grille de départ, l’Audi R8 LMS de l’équipe WRT Speedstar Audi Sport a conservé sa place dans le groupe de tête de la catégorie GTD, qui représentait le plus gros contingent de la grille avec 18 véhicules.

À partir de la neuvième heure, l’Audi R8 LMS n°88 était sur une trajectoire régulière pour une place sur le podium et a pris la tête de la catégorie pour la première fois peu après la mi-course. Un arrêt au stand prolongé pour changer les plaquettes de frein et des contacts avec les concurrents ont coûté à l’équipe de précieuses secondes.

« La phase finale de cette course passionnante de 24 heures a été très intense », a déclaré Chris Reinke, responsable d’Audi Sport customer racing. « Les conditions météorologiques stables et les quelques phases de drapeau jaune ont permis un rythme inhabituellement élevé pendant la course. Monter sur le podium est une belle réussite. Lorsque vous êtes si près de la victoire, vous voudrez peut-être plus. Mais nous pouvons être fiers de la troisième place. »

« Je suis fier et heureux », a déclaré Mirko Bortolotti, qui a piloté durant le dernier relais. « Un grand merci à toute l’équipe Audi Sport customer racing, à WRT Speedstar Audi Sport et à mes coéquipiers. Ils ont tous fait un travail fantastique. Nous étions plusieurs fois en tête, nous l’avons perdu, nous sommes battus pour revenir et nous avons tout tiré de notre voiture. Malheureusement, je n’ai pas pu me battre pour la victoire à la fin, mais nous reviendrons. »

Les équipes clientes d’Audi Sport ont célébré un podium 100% Audi lors de la manche d’ouverture de la saison du Michelin Pilot Challenge, qui a été organisé en soutien à la course de 24 heures et fortement soutenu par 18 voitures de course TCR de quatre marques. Road Shagger Racing a remporté la deuxième victoire après Laguna Seca en 2019 avec les pilotes américains Gavin Ernstone et Jon Morley.

Deux autres équipes clientes Audi ont réalisé le triple succès d’Audi : William Tally et Mikey Taylor (Speed ​​Syndicate Motorsport) ont remporté la deuxième place devant Michael Johnson et Stephen Simpson (JDC-Miller MotorSports). Pour l’Audi RS 3 LMS, il s’agissait de la deuxième victoire de catégorie dans un événement de soutien aux 24 heures de Daytona après 2018.

« Je suis très heureux de notre victoire sur ce célèbre circuit », a déclaré Gavin Ernstone. « J’ai débuté la course depuis la onzième place et perdu quelques places en chemin. Mais l’Audi RS 3 LMS était fantastique et m’a permis de terminer en tête. »

Photos : Audi