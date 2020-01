24H Daytona 2020 – Les Porsche 911 en tête de grille en GTLM et en GTD

La nouvelle Porsche 911 RSR a fait des débuts impressionnants en Amérique du Nord en se qualifiant pour la course de 24 heures à Daytona en se classant première et deuxième sur la grille. Au cours de la séance de 15 minutes sur le Daytona International Speedway, Nick Tandy dans le véhicule n°911 et le Belge Laurens Vanthoor dans la voiture sœur n°912 ont mené un grand duel pour le meilleur temps au tour.

Les deux pilotes ont exploité le plein potentiel du leur voiture de course GT déeloppant 515 ch, basée sur la voiture de sport de haute performance – la Porsche 911 GT3 RS. Au final, Tandy a décroché la pole position avec un temps de 1:42.207 minutes devant Vanthoor, battant ainsi son propre record de qualification en catégorie GTLM, qu’il a établi à Daytona en 2019.

En GTD, la pole position revient également à Porsche. Zach Robichon a réalisé le meilleur tour avec sa Porsche 911 GT3 R (#9) avec un temps de 1:45.237 minutes. Non seulement le Canadien a atteint la pole position pour son équipe Pfaff Motorsports avec ce résultat, mais il a également réalisé le meilleur temps de tous les temps en qualification GTD à Daytona. Avec Wright Motorsports, Ryan Hardwick a conclu la séance de qualification à la dixième position. La Porsche 911 GT3 R n°54 alignée par Black Swan Racing n’a pas pu participer aux qualifications suite à des réparations suite à un accident durant les essais libres. Le véhicule reprendra la course samedi à partir de la dernière place de la grille.

Résultat des qualifications

Catégorie GTLM

1. Tandy / Makowiecki / Campbell (GB / F / AUS), Porsche 911 RSR, 1:42,207 minutes

2. Vanthoor / Bamber / Jaminet (B / NZ / F), Porsche 911 RSR, + 0,049 seconde

3. Garcia / Taylor / Catsburg (E / USA / NL), Corvette C8.R, + 0,338 seconde

4. Gavin / Milner / Fässler (GB / USA / CH), Corvette C8.R, + 0,594 seconde

5. De Phillippi / Eng / Spengler / Herta (USA / A / CDN / USA), BMW M8 GTE, + 0,734 seconde

Catégorie GTD

1. Olsen / Robichon / Kern / Pilet (N / CDN / D / F), Porsche 911 GT3 R, 1:45.237 minutes

2. MacNeil / Vilander / Westphal / Balzan (USA / FIN / USA / I), Ferrari 488 GT3, + 0,476 seconde

3. Parente / Goikhberg / Hindman / Allmendinger (P / RUS / USA / USA), Acura NSX GT3, + 0,600 secondes

10. Hardwick / Long / Imperato / Bachler (USA / USA / USA / A) Porsche 911 GT3 R, + 1.248 secondes

Photos : Porsche