Nouveau modèle de tarification du service de recharge Audi e-tron et prix réduits chez IONITY

Un an après le lancement de son propre service de recharge, Audi a introduit un prix basé sur le kWh pour la recharge chez le fournisseur de recharge rapide IONITY via le service de recharge Audi e-tron. À 31 centimes d’euros le kilowatt-heure facturé, les clients e-tron bénéficient de conditions nettement moins chères dans le tarif de transit. L’adéquation à un usage quotidien souligne un doublement des pays connectés et des points de recharge depuis le lancement sur le marché. Avec un contrat, l’offre de recharge premium rend environ 135 000 bornes de recharge publiques accessibles dans 24 pays. À l’étranger, les clients se voient facturer aux conditions d’achat locales sans frais supplémentaires.

Le service de recharge Audi e-tron fait partie d’une gamme de recharge intégrée d’Audi et offre actuellement un accès à une infrastructure de recharge publique dans 24 pays européens. La propre carte de recharge d’Audi regroupe plus de 135 000 points de recharge de plus de 400 fournisseurs internationaux différents. Le long de l’autoroute, les clients e-tron peuvent ont accès au tarif Transit sur les bornes de recharge haute puissance du réseau IONITY avec leur propre carte de recharge Audi à des conditions spéciales. À l’avenir, le client ne paiera que la quantité d’énergie qui y est réellement rechargée. Le prix de 31 centimes d’euros le kilowatt-heure correspond au niveau de coût moyen d’un processus de facturation dans les ménages privés. L’énergie provient de sources renouvelables, qui est un élément central d’une mobilité durable et respectueuse de l’environnement. D’autres points de charge haute puissance (HPC) d’autres fournisseurs complètent la gamme de services offerts par le service de charge e-tron sur le long terme.

Liberté de choix : deux tarifs

Afin de couvrir les besoins de recharge individuels, le service de recharge e-tron propose deux tarifs différents. Le tarif City s’adresse en particulier aux citadins, le tarif de base étant de 4,95 euros par mois (dans divers pays dont la France). Le client paie 7,95 euros (en Allemagne) pour un processus de charge sur des colonnes AC (jusqu’à 22 kW) et 9,95 euros (en Allemagne) sur des colonnes DC (jusqu’à 50 kW) – indépendamment du temps d’inactivité et de la quantité d’énergie chargée. En raison du grand nombre de bornes de recharge qui ne permettent pas encore la facturation de la consommation conformément aux dispositions légales, ce prix de session est la garantie de pouvoir utiliser un grand nombre de bornes de recharge à des prix transparents.

Le tarif Transit est recommandé pour les longs trajets réguliers : il coûte 17,95 euros par mois (dans divers pays dont la France) – pour les propriétaires d’une nouvelle Audi e-tron, les frais de base sont supprimés la première année. Les clients bénéficiant du tarif Transit à 31 centimes d’euros par kWh bénéficient non seulement de conditions d’accès à tarif réduit chez IONITY, mais surtout de capacités de recharge plus élevées et de temps d’arrêt courts. L’Audi e-tron s’y charge avec une puissance allant jusqu’à 150 kW et est ainsi prête pour la prochaine étape du voyage en environ une demi-heure.

Liberté de voyage : des prix uniques même à l’étranger

Les tarifs standardisés spécifiques au pays permettent un voyage facile et sans souci sans comparaisons de prix ennuyeuses. La recharge à l’étranger est également possible avec un contrat dans 24 pays d’Europe. Les clients Audi paient toujours le prix national habituel, en fonction de la vitesse de chargement – le tout sans frais supplémentaires pour l’itinérance. Par exemple, un client étranger est facturé en transit selon les mêmes conditions qu’un utilisateur local.

Application myAudi : fonctionnement simple

L’application myAudi ou le système de navigation Audi peut vous aider à trouver la station de charge la plus proche. En plus de la planification d’itinéraire et de l’activation des bornes de recharge proposées, l’application myAudi indique si la borne de recharge est occupée ou gratuite. Le processus de chargement peut être démarré avec la carte de chargement Audi ou avec l’application myAudi. L’identification et la facturation s’exécutent automatiquement en arrière-plan. L’application affiche également l’état de charge actuel de la voiture.

Contrat : simple et transparent

Afin d’utiliser le service de charge e-tron, le client s’inscrit une fois sur le portail myAudi et conclut un contrat de charge individuel. Si nécessaire, le partenaire Audi vous accompagne sur site avec l’activation du contrat. La facturation groupée de tous les processus de facturation a lieu automatiquement à la fin du mois. Via le portail myAudi ou l’application myAudi, l’historique de facturation et les factures peuvent être consultés et toutes les modalités du contrat peuvent également être gérées.

La couverture réseau du service de recharge e-tron est en constante augmentation. De plus amples informations sur le réseau et les prix du marché spécifiques aux pays sont disponibles sur www.e-tron.charging-service.audi

Téléchargez les tarifications dans tous les pays dont la France (PDF)

Photos : Audi