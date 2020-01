Ouverture du musée The Brumos Collection avec des Porsche de course

La célèbre équipe de course Brumos Porsche, ayant engagé diverses Porsche et remporté de nombreuses victoires sur les circuits d’Amérique du Nord, a désormais un musée dédié aux États-Unis et plus précisément à Jacksonville en Floride : The Brumos Collection.

Histoire de Brumos

L’histoire de Brumos remonte à 1953 lorsque Herbert Brundage a acquis les droits de la distribution de modèles Volkswagen dans le Sud-Est des États-Unis. Il a ensuite commencé à piloter des Porsche et a ouvert un concessionnaire Porsche, Brumos Porsche, à Jacksonville. Le nom Brumos provient du propriétaire d’un concessionnaire automobile à Miami Springs. En 1955, Hubert Brundage fut l’un des premiers à engager un véhicule Porsche dans une série de courses en dehors de l’Europe. Dans les années 1950, son entreprise Brundage Motors avait l’adresse de télex BRUMOS.

Dans les années 1950 et 1960, les véhicules de course Porsche de Brumos-Porsche étaient décorés d’un jaune et d’un orange distinctifs. Les succès en cours, qui ont tous été revendiqués après l’arrivée du pilote de voitures de sport Peter Gregg et le changement de nom associé à Brumos Racing, ont été réalisés dans les couleurs blanc, rouge et bleu. Les voitures de course Porsche de Brumos ont inscrit 15 titres et 48 victoires dans la série IMSA, en partie grâce au légendaire pilote Hurley Haywood. L’équipe a été victorieuse lors de sa course à domicile à Daytona avec des victoires en 1973 et 1975 avec des Porsche 911 Carrera RSR, ainsi qu’en 1978 avec une Porsche 935/77 et en 2009 avec une Riley Mk. XI avec le moteur Porsche de 3,99 litres.

Toutefois, Brumos a également dominé sur de nombreux autres circuits de course en Amérique du Nord. Le plus récent titre majeur a été remporté par l’équipe en 2011, Andrew Davis et Leh Keen remportant le championnat GT dans la Porsche 911 GT3. Les engagements en course ont été arrêtés en 2013, avec un retour en force lors de la saison 2015 après la vente de l’équipe. Cependant, après seulement deux courses à Daytona et à Sebring, le programme a finalement pris fin.

En 2019, Porsche a ligné deux Porsche 911 RSR aux couleurs de Brumos Racing aux 24 Heures de Daytona (podium), à Sebring (victoire) et même une version aux 24 Heures du Mans (podium) la même année.

Ouverture du musée Brumos Collection

Le musée Brumos Collection vient d’ouvrir à Jacksonville, en Floride, afin d’exposer l’histoire passionnante de cette équipe de course et d’un concessionnaire automobile.



Le musée met en avant les Porsche anciennes, dont beaucoup sont des voitures de course, accompagnées de voitures d’autres marques.

Cette collection existe depuis un certain temps, mais elle n’était visible que sur invitation. Maintenant, elle est visible dans de tous nouveaux locaux de 3 252 m² afin d’exposer notamment une partie de l’histoire de Porsche en courses automobiles. Le design des locaux est inspiré d’ancienne usine Ford assembly située à l’Est de Jacksonville.

Parmi les Porsche présentes, citons par exemple un tracteur Porsche de 1959, une 550 Spyder de 1955, une 910 de 1967, une 908 de 1968 une 914/6 GT de 1971, la 917 K de Steve McQueen du film « Le Mans », une 917-10 de 1972, une 962 de 1986, une 911 Brumos Commemorative Edition de 2012 et même un camion de transport Mercedes.

D’autres voitures sont aussi exposées : Miller TNT de 1920, Bugatti Type 35 de 1925, Alfa Romeo 8C 2900 Lungo Spider de 1939, voiture de sprint Watson de 1958 et Ford Thunderbird NASCAR 1992 de Mark Martin.

Le musée a également des attractions telles qu’un cinéma de 22 places, des expositions interactives et des archives de recherche. C’est aussi un atelier de travail, avec un banc et un atelier d’usinage.

Le musée Brumos Collection est ouvert tous les jeudi et vendredi de 10h à 15h. Les billets d’entrée doivent être acheté en ligne, le musée de vendant rien sur place : thebrumoscollection.com.

Photos : Brumos Collection / DR – Vidéo : PCA