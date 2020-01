Une Audi Q5 futuriste dopée aux hormones de l’Ur-quattro

Projetons nous dans un futur où les voitures auront encore plus de caractère. C’est le cas avec cette Audi Q5 – imaginée par Alex Ventus – qui adopte les gênes de l’Audi Ur-quattro, offrant un design assez futuriste digne des meilleurs films de science fiction.

Les formes angulaires sont de retour après une longue période de carrosseries assez arrondies et finalement un peu trop fades. Le designer Alex Ventus a imaginé à quoi pourrait ressembler l’Audi Q5 dans le futur.

En regardant ces croquis, on est automatiquement transporté dans le futur, notamment dans un univers typique de films de science-fiction comme Judge Dredd. Récemment, Tesla a fait sensation en dévoilant son Cybertruck ayant des lignes simples et tranchées. Ce Q5 a des panneaux de carrosserie plats, des ailes très larges alors que l’habitacle est plus étroit.

Photos : Alex Ventus