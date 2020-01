24H Daytona 2020 – Première course de la Porsche 911 RSR aux États-Unis

Lors de la manche d’ouverture de la saison du championnat IMSA SportsCar, la nouvelle Porsche 911 RSR s’aligne pour la première fois en Amérique du Nord pour les 24 Heures de Daytona qui se tiendront du 25 au 26 janvier 2020 en Floride.

En Floride, deux voitures de course GT de génération 2019 seront alignées dans la catégorie GTLM. Le nouveau fleuron GT de Weissach a déjà fait ses débuts avec beaucoup de succès, obtenant une victoire et une seconde place ainsi que trois pole positions en quatre courses. Lors de la première rencontre avec la concurrence en Amérique du Nord lors des tests IMSA, surnommé le «Roar before the 24», début janvier, la nouvelle Porsche 911 RSR a réalisé plusieurs tours les plus rapides. À Daytona, Porsche entame la saison 2020 en Amérique du Nord en tant que défenseur du titre des classements des constructeurs, des pilotes et par équipes. Le constructeur est bien représenté dans la catégorie GTD avec trois Porsche 911 GT3 R.

La course

La course de 24 heures sur le Daytona International Speedway en Floride est disputée chaque année depuis 1966. Le circuit à grande vitesse long de 5,73 kilomètres est une combinaison de virages rapides et inclinés et de passages serrés et sinueux. La course classique de l’endurance est la première manche de la saison du championnat IMSA WeatherTech SportsCar et est une manche de la North American Endurance Cup (NAEC).

Les pilotes Porsche GT Team

Nick Tandy et Frédéric Makowiecki partagent le cockpit de la Porsche 911 RSR n°911 pour le championnat IMSA SportsCar. Matt Campbell arrive en soutien du duo de pilotes pour cette course de 24 heures en Floride. Le pilote de 24 ans a terminé sa formation de pilote professionnel chez Porsche et dispute maintenant sa première saison en tant que pilote d’usine Porsche. Earl Bamber et Laurens Vanthoor, les défenseurs du titre au classement des pilotes, se partagent le pilotage de la 911 RSR n°912. Le Français Mathieu Jaminet, arrivé troisième à Daytona l’an dernier en tant que jeune pilote professionnel Porsche Young, renforcera cet équipage.

Les équipes clientes

L’équipe Pfaff Motorsports est présente avec les pilotes Dennis Olsen et Zach Robichon dans la Porsche 911 GT3 R n°9. En 2019, le duo a remporté la première victoire en catégoie GTD pour Pfaff Motorsports dans le championnat IMSA SportsCar à Lime Rock. Le pilote de développement Porsche Lars Kern et le pilote d’usine Porsche Patrick Pilet complètent l’équipage, Pilet participant pour la première fois à la caégorie GTD. Le pilote d’usine Porsche Patrick Long s’associe à ses compatriotes Ryan Hardwick et Anthony Imperato au volant de la Porsche 911 GT3 R n°16 de Wright Motorsports. Le spécialiste Porsche Klaus Bachler soutient l’équipe en tant que quatrième pilote. La Porsche 911 GT3 R n°54 engagée par Black Swan Racing s’attaque à l’ouverture de la saison du championnat IMSA SportsCar à Daytona avec le pilote d’usine Porsche Sven Müller, Jeroen Bleekemolen et les deux Américains Timothy Pappas et Trenton Estep.

Succès de Porsche à Daytona

Porsche est de loin le constructeur le plus performant de Daytona. Le constructeur automobile de Stuttgart a remporté 18 victoires au total en tant que constructeur et quatre autres en tant que partenaire moteur. Le palmarès impressionnant comprend également 78 victoires de catégorie. Avec cinq victoires au classement général et une victoire de catégorie, la légende américaine de la course automobile Hurley Haywood est le pilote Porsche le plus titré.

Un nouveau partenaire

La Porsche GT Team reçoit pour la première fois le soutien pour la saison 2020 du nouveau partenaire de l’équipe TAG Heuer. La collaboration avec l’horloger de luxe suisse durera plusieurs années. Les deux constructeurs peuvent se prévaloir de nombreux succès communs en course automobile. Un point fort exceptionnel pour Porsche est le «TAG-Turbo made by Porsche», un moteur qui a propulsé des voitures de Formule 1 dans les années 1980 et a remporté deux championnats du monde des constructeurs en 1984 et 1985 ainsi que trois titres de champion du monde de pilotes de 1984 à 1986. TAG Heuer est le partenaire titre et pour le chronométrage de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula depuis 2019.

Suivre le course en direct

Les 24 Heures de Daytona débuteront le samedi 25 janvier à 13 h 35 heure locale (19 h 35 heure de Paris) et pourront être visionnées en direct en dehors des États-Unis et du Canada sur www.imsa.com.

Photos : Porsche