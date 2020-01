24H Daytona 2020 – Un bon départ pour les Porsche 911 RSR

Aux 24 Heures de Daytona 2020, les deux Porsche 911 RSR se sont installées à l’avant du peloton en catégorie GTLM après deux heures de course. Le véhicule n°911 partagé par Nick Tandy, Frédéric Makowiecki et Matt Campbell souligne l’excellente performance de qualification et donne le ton dans la catégorie GTLM. La voiture sœur n°912 pilotée par Laurens Vanthoor, Mathieu Jaminet et Earl Bamber a pris la course de la deuxième position sur la grille et suit maintenant de près le pare-chocs de la première 911.

L’équipe cliente Porsche Pfaff Motorsports a également pris un départ parfait. La Porsche 911 GT3 R (#9) avec le quatuor de pilotes Patrick Pilet, Dennis Olsen, Zach Robichon et Lars Kern avait pris le départ de la course d’endurance américaine depuis la première position dan la catégorie GTD, pour mener le peloton. Alors que la 911 alignée par Wright Motorsports se trouve au milieu des concurrents, la Porsche GT3 R de l’équipe Black Swan Racing a pris plusieurs places. Le pilote de la GT n°54 a raté les qualifications en raison de travaux de réparation et est parti de la dernière place sur la grille.

La course de 24 heures de Daytona a commencé à 13 h 40, heure locale (19 h 40, heure d’Europe centrale) sous un soleil radieux. Jusqu’à ce qu’au drapeau à damier le dimanche, 143 pilotes dans 38 véhicules se battent pour la victoire lors de cette course au Daytona International Speedway.

Photos : Porsche